Cvirus.- Les aules confinades a la Comunitat Valenciana es redueixen un 42% i se situen en nivells d'abans de Nadal

En aquest període, dels quasi 47.000 grups que hi ha en les escoles i els instituts valencians sostinguts amb fons públics, el 99 per cent ha seguit les classes presencials sense que s'haja presentat cap incidència. Dels 1.845 centres educatius que conformen el sistema educatiu valencià, ha conclòs la setmana sense cap aula confinada el 85,8%, és a dir, 1.582 centres.

Aquestes dades s'extrauen de la determinació de grups nous confinats durant la segona setmana de febrer, grups que romanen confinats de setmanes anteriors i grups que ja s'han desconfinat. En aquest període es va determinar el confinament de 124 grups de 79 centres educatius, 198 grups menys que en la setmana anterior. Això suposa una caiguda del 62% en el ritme de nous confinaments.

Així, s'han desconfinat 453 grups de 247 centres educatius. Des que el passat 7 de gener es van reobrir els centres educatius després de les vacances, aquesta setmana és la tercera consecutiva en la qual els desconfinaments d'aules superen els aïllaments preventius.

D'altres setmanes romanen confinats 327 grups de 184 centres educatius. Per tant, el total de grups confinats en finalitzar la setmana passada ha sigut de 451 grups de 263. L'acumulat d'aules confinades es redueix un 42 per cent, ja que ara hi ha 329 aules tancades menys que la primera setmana de febrer i se situa en els nivells d'abans de les vacances de Nadal.

Dels 818.644 alumnes d'Infantil, Primària, Secundària, Batxillerat i FP, hi ha un 0,5% de positius actius, 4.311 alumnes i s'ha establit l'aïllament preventiu, per haver sigut contactes estrets amb positius, d'un 1%.

Pel que fa al professorat, dels 78.434 docents del sistema educatiu valencià, s'ha registrat un 0,9% de positius actius, això és 711 docents i s'ha determinat l'aïllament preventiu d'un 0,2%.

EFICÀCIA DELS PROTOCOLS

Des d'Educació es destaca que tots els indicadors mostren que l'impacte de la covid-19 en les aules està retrocedint als nivells previs a les vacances de Nadal, "i s'evidencia l'eficàcia de l'aplicació dels protocols, pel fet que l'àmbit educatiu ajuda a la detecció i contenció de la propagació de contagis, els quals provenen fonamentalment de l'àmbit social".