Cvirus.- La Policia de la Generalitat imposa 524 multes el tercer cap de setmana de tancament perimetral, 93 més

Més del 80% de les multes (437) ha sigut per incomplir el confinament, mentre que el 20% restant (87) ha sigut per no utilitzar la mascareta o saltar-se el toc de queda. El Cos Autonòmic ha identificat 3.121 persones i 2.609 vehicles.

D'altra banda, la Unitat Adscrita a la Generalitat ha inspeccionat 100 establiments i ha sancionat 10 d'ells, 7 més que l'anterior cap de setmana, per incompliments de les mesures higiènic-sanitàries o l'aforament màxim permès.

Així mateix, s'han realitzat 290 advertiments per ús inadequat de mascareta, per no respectar la distància de seguretat o per saltar-se el toc de queda, pràcticament la mitat que el cap de setmana anterior, que van ser 677. Durant aquests controls, també s'han alçat 19 actes per tinença de drogues i armes.

ACTUACIONS DE LA POLICIA LOCAL

La Unitat de Coordinació d'Emergències Policials (Cempol), ha informat que les 16 policies locals de les poblacions tancades perimetralment han realitzat 432 controls d'accés, 230 en la província d'Alacant, 164 a València i 38 a Castelló. No obstant açò, no han hagut d'efectuar cap detenció per incompliment de la normativa anti covid.

També s'han alçat 2.252 actes, 605 més que el cap de setmana anterior. A més, s'han sancionat 23 establiments davant dels 208 del segon cap de setmana de tancament.

Durant aquest cap de setmana han augmentat les denúncies per reunions no permeses, que han passat de les 161 registrades el cap de setmana del 5 al 7 de febrer a les 408 d'aquest últim. Finalment, les plantilles de policia local han hagut d'intervenir en 233 reunions en l'àmbit familiar o social, davant de les 99 del cap de setmana anterior.