Una campaña en asociaciones de discapacidad busca prevenir la violencia de género

La metodología, tanto en centros de menores como en asociaciones que acogen a personas con discapacidad, se basa en sesiones presenciales -cuando la situación epidemiológica lo ha permitido-, de una hora y media cada una, y siempre adaptadas a la organización interna de cada entidad. Además, se han celebrado sesiones de dos horas vía telemática.

En total, en discapacidad se han puesto en marcha acciones en cinco asociaciones: Plena Inclusión, Fundown, Ceom, Apices y Afesmo. En ellas han participado un centenar de personas, entre usuarios, familiares, profesionales y voluntarios.

La finalidad ha sido trabajar en la prevención y mejorar la atención especializada a niñas y mujeres con discapacidad a través de diferentes talleres en los que se han involucrado tanto profesionales como también los voluntarios que asiduamente colaboran con las asociaciones y entidades.

En las acciones desarrolladas para las personas con discapacidad, 'Sensibiliza T' ha puesto el foco en saber distinguir qué es adecuado en una relación amorosa o afectiva y qué no lo es. Para ello, el lema escogido ha sido 'El amor no duele. Enséñame a querer' y a través de esta iniciativa, con ejemplos cotidianos, sencillos y adaptados, se ha profundizado en cuáles son los verdaderos valores de una relación y qué tipo de conductas no son adecuadas ni sanas.

La vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco, destacó que "este tipo de acciones nos ayudan a llegar a los menores y a las personas con discapacidad para que tengan herramientas a su alcance con las que conocer mejor porqué es tan importante la igualdad, practicarla a diario, promoverla y, sobre todo, frenar cualquier conducta o comportamiento que ellos mismos consideren que atenta contra la dignidad de las personas o pueda ser ofensivo o degradante".

ACTUACIONES EN LOS CENTROS DE MENORES

El programa 'SensibilizaT' comenzó en los centros de menores en el mes de junio y se ha venido desarrollando hasta este pasado diciembre. En los talleres y formaciones se ha insistido en la transmisión de valores, normas y actitudes que favorecen los comportamientos de respeto a los demás y a la igualdad y dignidad de las mujeres, así como a la convivencia, sin que tengan cabida las actitudes agresivas ni la violencia. 'Creciendo iguales' es el programa específico dirigido a menores de entre 6 y 12 años; y 'Enséñame a querer' y 'Cuestiona T' han estado dirigidos a jóvenes con edades comprendidas entre los 12 y los 18.

En total, estas acciones formativas han llegado a cerca de 70 niñas y 80 niños, todos ellos usuarios de los centros de menores dependientes de la Consejería.

La experiencia desarrollada ha resultado muy satisfactoria y alentadora gracias en gran parte a la respuesta obtenida tanto de los menores como de los usuarios y usuarias de los centros de personas con discapacidad. Su participación e interés en las sesiones formativas ha sido muy elevado, planteando diversas cuestiones relativas a las materias que se han tratado.

Además, las familias se han mostrado también partícipes y han insistido en la necesidad de seguir implementando medidas de esta índole para trabajar en la erradicación de la violencia de género y promover la igualdad entre los menores y las personas que sufren alguna discapacidad.