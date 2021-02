Encuentra en una caracola una rara perla naranja que tiene un valor de más de 285.000 euros

Un pescador tailandés ha hallado una rara perla naranja en el interior de una caracola, que puede tener una valor aproximado de 285.000 euros, según publica el diario británico Daily Mail.

Hatchai Niyomdecha, de 37 años, estaba recogiendo conchas con su familia cuando se topó con este raro hallazgo, ocurrido en la provincia de Nakhon Si Thammarat el pasado 27 de enero.

Hatchai encontró una boya arrastrada hasta la orilla con tres conchas de caracoles pegadas, que su hermano Worachat Niyomdecha, de 35 años, se llevó a casa.

Le dieron las conchas de caracol a su padre, Bangmad Niyomdecha, de 60 años, que estaba limpiándolas cuando descubrió la perla, que tiene un diámetro de unos 17 mm.

Se trata de una perla Melo, que están formadas por caracoles marinos conocidos como Melo Melo y se depositan dentro de sus conchas, a diferencia de las perlas tradicionales, que se encuentran dentro de las ostras.

"Quiero vender la perla al precio más alto. El dinero no solo cambiará mi vida, cambiará mi destino. Toda mi familia tendrá una vida mejor", dijo Hatchai Niyomdecha, que asegura que la noche anterior al hallazgo tuvo un sueño en el que "un anciano de blanco con un bigote largo me dijo que fuera a la playa para recibir un regalo. Creo que me llevó a encontrar la perla".