Cvirus.- La incidència acumulada baixa als 690,66 casos a la Comunitat Valenciana, un 42% menys que fa una setmana

Encara així, la valenciana segueix sent la comunitat amb més incidència, per darrere de la ciutat autònoma de Melilla, i per damunt dels 496,01 casos de mitjana nacional.

De la mateixa manera, la saturació hospitalària també baixa. Així, en aquests moments hi ha 619 pacients covid ingressats en les UCI, un 16,4% menys que divendres passat, amb el que el percentatge de llits ocupats ha baixat també del 58,96% al 49,92%% amb el que ha descendit al tercer lloc després de La Rioja i Madrid, que l'ha superat.

Així mateix, els hospitals valencians tenen ingressats 2.785 pacients en planta, un 35% menys que la passada setmana. Així, el percentatge d'ocupació de llits ha descendit del 24,39% al 22,57%. Amb aquesta reducció, la Comunitat Valenciana és la quarta amb més pressió en ser superada per Castella i Lleó, Madrid i la Rioja.

Finalment, la taxa de positivitat, la qual mesura el percentatge de persones que donen positiu per a la infecció d'entre totes a les quals se'ls ha fet prova PCR, ha decrescut al 20,96%.