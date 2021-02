Fernández (PSOE) insiste en pedir responsabilidades por el contrato del festival navideño de 2019

Una vez que han conocido la intención del Equipo de Gobierno de no recurrir la sentencia, ha resaltado que el Ejecutivo tomó decisiones "contrarias a la ley a sabiendas". El edil socialista ha destacado que el contrato de patrocinio firmado en 2019 "no es un error". "Las decisiones que se tomaron no fueron erróneas, fueron ilegales y se hizo a conciencia", ha aseverado.

Es por ello que Fernández ha exigido al alcalde que "se haga cargo" de la situación. "Algo así no puede quedar impune", ha agregado, para destacar que esta es la segunda vez "en solo seis meses" que un juez confirma la ilegalidad de actuaciones del equipo de gobierno.

"Sucedió con el plus de 1.300 euros pagado a cada uno de los 64 policías afiliados a un determinado sindicato, y sucede ahora con un supuesto patrocinio de más de 96.800 euros al festival Espacio Navidad", ha explicado.

A su juicio, esto evidencia que se trata de "un patrón, una manera de hacer". "Su forma de gestión tiene en el ADN la arbitrariedad, la propaganda y el amiguismo. Es el estilo que el PP y Ciudadanos están recuperando en el Ayuntamiento actuando como si fuera su cortijo", ha remarcado.