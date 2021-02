Ribó incide que el Ayuntamiento debe dirigir el PAI de Benimaclet y quiere solventar diferencias con PSPV

El alcalde de València, Joan Ribó, ha insistido en que el Ayuntamiento debe dirigir el PAI de Benimaclet "y no una empresa privada", y ha afirmado que hay "diferencias políticas" con el PSPV, pero que "eso no quiere decir que no podamos solventarls y queremos solventarlas". "Creo que es una cuestión de mejorar la comunicación interna", ha indicado.