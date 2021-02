La Generalitat convoca ajudes directes per al sector turístic valencià amb 18 milions d'euros

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat aquest dijous el Decret 21/2021, de 5 de febrer, del Consell, d'aprovació de les bases reguladores i de concessió directa d'ajudes a professionals del sector turístic i empreses turístiques que desenvolupen les seues activitats a la Comunitat Valenciana.

Turisme Comunitat Valenciana destinarà un total de 18 milions d'eurosen ajudes directes a professionals del sector turístic i empreses turístiques que desenvolupen les seues activitats a la Comunitat Valenciana.

El Decret 21/2021, de 5 de febrer, del Consell, inclou entre els destinataris de les ajudes els establiments en els quals té lloc l'estada turística, les empreses que actuen en l'àmbit de la intermediació entre oferta i demanda turística i el conjunt de l'oferta turística experiencial que, en clau qualitat i producte turístic, contribueix a diferenciar a la Comunitat Valenciana d'altres destinacions competidores.

Les ajudes tindran com a beneficiàries les persones i entitats titulars d'allotjaments turístics i agències de viatges inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana, així com persones físiques o jurídiques adherides a algun dels següents programes de política turística promoguts per Turisme Comunitat Valenciana: CreaTurisme, SICTED, L'Exquisit Mediterrani i Mediterranew Musix.

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha ressaltat que "aquestes ajudes responen a la necessitat d'injectar liquiditat a les empreses del sector en un moment en què necessiten resistir".

A més, ha explicat que "aquestes ajudes reflecteixen el relat i l'estratègia de posada en valor de l'allotjament, el producte singular i d'aquells que treballen per a oferir servicis turístics de qualitat que ajuden a reforçar la nostra destinació".

Francesc Colomer ha posat l'accent que "aquestes ajudes complementen el Pla Resistir de la Generalitat i són compatibles amb altres subvencions o recursos procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats nacionals, de la Unió Europea o d'organismes internacionals".

Import i distribució de les ajudes

Per a titulars d'establiments d'allotjament turístic, es destinarà un import global màxim de 9.100.000 euros en ajudes. Els hotels de fins a 50 places rebran 2.500 euros; els de 51 a 100 places es beneficiaran de 6.000 euros; els de 101 a 200 places tindran 10.000 euros; els de 201 a 400 places comptaran amb 17.000 euros; de 401 a 600 places, l'ajuda serà de 25.000 euros; de 601 a 800 places, l'import ascendirà a 35.000 euros i, per als hotels de més de 800 places, les ajudes s'eleven a 45.000 euros.

Pel que fa a hostals, pensions i albergs urbans, l'ajuda serà de 1.000 euros. Per a empreses gestores de vivendes turístiques, fins a 500 places rebran 1.000 euros i les de més de 500 places es beneficiaran de 1.800 euros.

Quant a blocs i conjunts d'apartaments turístics, si tenen fins a 50 unitats d'allotjament comptaran amb 2.000 euros. De 51 a 100 unitats d'allotjament, la subvenció suposa 5.000 euros, i per als de més de 100 unitats d'allotjament seran de 8.000 euros.

Respecte als càmpings, si tenen fins a 500 places rebran 3.000 euros; de 501 a 1.000 places, 7.000 euros, i de més de 1.000 places, 11.000 euros.

Per la seua banda, les cases rurals rebran una ajuda de 500 euros i els albergs rurals de 1.000 euros. Per a titulars d'agències de viatges inscrites en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana l'ajuda serà de 3.500 euros i ascendirà a 4.000 euros si està, a més, adherida als programes CreaTurisme o SICTED.

Per a aquestes ajudes a agències de viatges es destinarà un import global màxim de 2.500.000 euros.

Quant a les ajudes per a persones físiques o jurídiques, si estan adherides a CreaTurisme comptaran amb 2.500 euros; a SICTED, 2.500 euros i a L'Exquisit Mediterrani, de 9.000 euros. En aquest últim programa, si la persona sol·licitant disposa, a més, d'un, dos o tres guardons estreles Michelín, l'ajuda serà de 18.000 euros per guardó obtingut i en vigor.

Si la persona jurídica o física està en Mediterranew Musix, l'ajuda serà de 6.500 euros. Si està adherida a la categoria FEST LITE; serà de 16.000 euros, si ho està a la categoria FEST, o de 75.000,00 euros, si ho està a la categoria GRAN FEST.

Als programes de política turística CreaTurisme, SICTED, L'Exquisit Mediterrani i/o Mediterranew Musix es destinarà un import global màxim de 6.400.000 euros.

Presentació de sol·licituds

La presentació serà telemàtica i requerirà que la persona sol·licitant dispose de firma electrònica avançada. El termini per a la presentació de sol·licituds s'iniciarà a les 12.00 hores del 22 de febrer del 2021 i finalitzarà a les 12.00 hores del 22 de març del 2021.

A partir d'eixa data es podrà presentar la sol·licitud telemàticament en l'apartat Empreses de la Seu Electrònica de la Generalitat.