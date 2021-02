Cultura.- Alexander Liebreich serà el director titular de l'Orquestra de València a partir de la temporada 2021-2022

Així ho han anunciat, en un comunicat, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de València i presidenta del Palau de la Música, Gloria Tello i el director del Palau, Vicent Ros.

Per a Tello, el, director alemany "era nostra millor opció per a la pròxima titularitat, tant per la seua qualitat, currículum, prestigi internacional i per haver obtingut les màximes valoracions del professorat de l'Orquestra de València".

Així mateix, també han confirmat que l'actual director titular i artístic Ramón Tebar, seguirà al capdavant de l'Orquestra de València fins al final de la present temporada, moment en el qual continuarà vinculat com a director principal associat de la formació simfònica valenciana.

Tebar va debutar el 2016 amb l'orquestra i va ser nomenat director artístic i titular a l'any següent. "El mestre Tebar -declara Tello- em va fer saber fa temps de la dificultat que suposava compaginar administrativament el seu treball com a titular de l'Orquestra, i la seua important i densa agenda de concerts internacional, que s'ha vist agreujada per les repercussions de la pandèmia".

"Per açò, i davant la finalització de la seua titularitat hem treballat a buscar un director titular de gran qualitat i reconeixement internacional com és Alexander Liebreich, i acordem que Ramón Tebar seguisca vinculat a l'Orquestra com a director principal associat, propiciant una transició el més positiva possible", apunta.