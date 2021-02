Este miércoles, La 1 estrenó Dos parejas. El formato lleva, en cada episodio, a dos parejas de famosos a conocer una comunidad autónoma. Esos personajes son, por un lado, Florentino Fernández y Gonzalo Miró y, por el otro, María del Monte y Anne Igartiburu. La región que tuvieron la oportunidad de conocer fue Castilla La Mancha. Durante varios días, los protagonistas la recorrieron a pie, en furgoneta, en globo, en descapotable y hasta en barco.

Todo el viaje había sido planeado por alguien cuya identidad no se supo hasta el último momento: José Bono. El expolítico ofreció a los viajeros una comida a la que también asistió su hija, Sofía. Entonces, la joven contó algunos aspectos de su padre, como su afición a los disfraces:

"Se disfraza de todo. En Navidad, por ejemplo, desaparece de repente y viene después vestido de Pantera Rosa, de marinero, de Abeja Maya..." el socialista añadió que los alquilaba en un establecimiento de Madrid. Este contó también que tiene el hábito de tirarse cada día a la piscina.

En una ocasión decidió, además, dar una vuelta a nado en honor a su madre, pero el agua estaba a 6ª C y tuvo que suspender la idea... hasta que se decidió y lo hizo. Tal y como había declarado en otras ocasiones, Bono dijo que su relación actual con su exmujer, Ana Rodríguez, era mejor que la que ambos tenían mientras estaban casados.

Tanto es así, que aseguró que no tendría problema en volver a vivir con ella, mostrando su interés en retomar la relación amorosa con Rodríguez, algo que hizo que su hija Sofía no pudiera contener la sonrisa. Pero Bono se postró precavido: "No depende de mí y ya me he acostumbrado a vivir solo".