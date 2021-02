Alboraia, Burjassot, Carlet, Monserrat i Silla rebran noves ajudes de foment al valencià en botigues

En aquesta primera convocatòria, que reconeix l'ús del valencià al llarg del 2020, Alboraia, Burjassot, Carlet, Montserrat i Silla són els pobles que rebran les ajudes per a la concessió de premis a l'ús del valencià en el comerç local.

Els ajuntaments rebran una ajuda d'entre 2.400 i 3.200 euros per a l'organització i concessió de premis, distincions o guardons a l'ús del valencià, com per exemple en la senyalització interna, la retolació, el 'marxandatge', l'ús del valencià en xarxes socials o la documentació administrativa, segons cada convocatòria.

L'objectiu és valorar i guardonar l'ús de la llengua pròpia en els establiments comercials per a animar al seu ús i ajudar el sector, ressalta la diputada de Normalització Lingüística, Dolors Gimeno, en el comunicat provincial.