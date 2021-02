Orgaz estrena Parque de Bomberos, que dará cobertura a 60.000 habitantes de 22 pueblos de la provincia de Toledo

Así lo ha puesto de manifiesto el presidente del Consorcio Provincial de Extinción de Incendios y Salvamento (CPEIS) de la Diputación de Toledo, Rafael Martín, junto al alcalde de Orgaz, Tomás Villarrubia, el presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, y el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Martín ha explicado que este nuevo centro es una infraestructura de emergencia "funcional y moderna", que empezó a prestar servicio este lunes y que se encuentra ubicada sobre una parcela de 6.400 metros cuadrados, con una superficie construida de 1.263 metros cuadrados, distribuidos en 646 metros cuadrados de hangar-garaje y 617 metros cuadrados dirigidos al edificio para uso administrativo y estancia de personal de guardia.

"Hemos invertido un total de 1,52 millones de euros en una instalaciones modernas, funcionales y vanguardistas, donde la seguridad y la prevención se convierten en dos de sus pilares fundamentales. Además se ha invertido en los vehículos necesarios 877.000 euros, 270.000 euros para equipo y herramientas y 324.500 para equipos de protección individual", ha añadido.

En total, se han invertido para la construcción, funcionamiento y dotación del parque casi tres millones de euros; y se han incorporado 38 nuevos efectivos. "Sin duda nuestro mejor capital, profesionales altamente cualificados y que son el orgullo del a mejor bandera del CPEIS de Toledo", ha agregado su presidente.

UNA LEGISLACIÓN QUE REGULE EL SERVICIO DE BOMBEROS

El presidente de Castilla-La Mancha ha comenzado su discurso felicitando a los responsables que han hecho posible este proyecto, empezando por el arquitecto que ha ideado el edificio y pasando por los dirigentes del CEPEIS.

No obstante, ha asegurado que el edificio es "la parte menos polémica de todo", ya que, bajo su punto de vista, la gestión de las emergencias es "un problema enorme" en cualquier país. "No hay ningún responsable público que esté deseando tener competencias en problemas de emergencias", ha agregado, para afirmar que "no son temas agradables".

Asimismo, ha agredido al presidente de la Diputación de Toledo que por primera vez haya paz en el ámbito de la organización del servicio de bomberos en la provincia. "Esto no ha sido así a lo largo de los últimos 20 o 30 años", ha lamentado

Razón por la cual, García-Page ha afirmado que "va siendo hora" de ahormar una legislación autonómica que regule "para mucho tiempo" los planteamientos y las necesidades del servicio de bomberos en la Comunidad Autónoma como se ha hecho con la policía local o el 112.

Es por ello por lo que tras aludir al aniversario del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha e indicar que se celebrará "como se merece", ha comprometido una legislación específica tanto con el sector de bomberos como con la legislación de emergencias en la región.

Finalmente, ha defendido que mientras esté al frente del Gobierno de Castilla-La Mancha el servicio de bomberos en la región será "siempre un servicio público" y el "exponente más claro" de para qué tiene que haber una administración pública, "que es para garantizar la seguridad ante cualquier tipo de inclemencia en la vida".

ÁLVARO GUTIÉRREZ: "UN DÍA DE ENHORABUENA"

El presidente de la Diputación, Álvaro Gutiérrez, ha intervenido para asegurar que esta jornada es "un día de enhorabuena" para toda la provincia.

En política, ha dicho, hay días "muy difíciles", pero también ha días "para la satisfacción ante una acción de Gobierno", como es esta inauguración.

Dirigiéndose al presidente regional, Emiliano García-Page, le ha dicho que la responsabilidad es "un valor que hace que las cosas, hasta las más complicadas, salgan adelante".

La puesta en marcha de este parque le produce, ha dicho, una satisfacción doble, no sólo la de dar respuesta a las necesidades de lucha contra el fuego, sino también en avanzar en un servicio público óptimo para toda la ciudadanía.

"Hoy cumplimos con un compromiso, con la palabra dada cuando llegamos al Gobierno de ampliar la red de parques comarcales distribuidos de forma estratégica para ofrecer una mejor protección a nuestros ciudadanos", ha celebrado.

Así, aunque es el primer parque de esta estrategia tras tres millones de inversión, no será el único, ya que en el medio plazo se pondrán en marcha más recursos de este tipo.

VILLARRUBIA: "ES EL BROCHE DE ORO"

El alcalde de Orgaz, Tomás Villarrubia, ha tomado la palabra en el acto para poner en valor que este miércoles "se pone el broche de oro a un proyecto que viene de lejos".

Ha tenido palabras para repasar la trayectoria de bomberos y técnicos del Consorcio que decidieron optar por la ubicación de su pueblo para albergar un recurso que dará cobertura a 22 municipios de toda la provincia, cubriendo a 60.000 habitantes.

En este punto, ha recordado las pretensiones de gobiernos anteriores de no ubicar en Orgaz este parque, lo cual se revirtió con el actual Ejecutivo provincial.

Ha finalizado deseando suerte a los profesionales en este nuevo parque, asegurando que van a trabajar "muy a gusto en unas instalaciones extraordinarias". "Espero que disfrutéis en este centro"

Ahora, el pueblo trabajará en otro recurso que será de ámbito nacional, como es el centro para tratamiento del Trastorno del Espectro Autista, que será referente una vez comience su andadura, siendo necesario "no sólo en la provincia, sino también en la región".