La verdadera razón por la que Rubén no se fue con Fani en 'La isla de las tentaciones'

La isla de las tentaciones 1 sigue dando mucho de qué hablar, sobre todo, gracias a las declaraciones de algunos de sus participantes, que siguen sacando a la luz algunas verdades de su paso por el reality. Es el caso de Fani y Rubén, protagonistas indiscutibles de la primera edición del programa.

Fani acudió con su novio, Christofer, a La isla de las tentaciones, pero cayó de lleno y fue infiel con uno de los solteros, Rubén. Durante la hoguera final, Fani decidió que quería terminar la aventura junto a su nuevo amor, pero Rubén dio plantón a Fani.

"El paso de los años me ha enseñado que me tengo que dejar llevar más por la razón que por el corazón. Si ha entrado aquí con una pareja de siete años y le ha pasado esto conmigo. ¿Por qué no le puede pasar esto conmigo fuera?", dijo Rubén al final de la aventura.

Los verdaderos motivos por los que Rubén dio plantón a Fani

De este modo, los espectadores se quedaron sorprendidos cuando apareció de nuevo en la tercera edición de La isla de las tentaciones como tentador y, otra vez, dispuesto a encontrar el amor. Por segunda vez, las chicas a las que va a conquistar acuden a la aventura teniendo pareja, tal y como ocurrió con Fani.

Sin embargo, Rubén ha salido del paso y ha explicado los verdaderos motivos por los que no mantuvo su relación con Fani, que no tienen nada que ver con que tuviera pareja o no, sino con las malas formas en las que habló del que por entonces era su novio: "Yo sé lo que me ha dicho cuando no se grababa", explicaba el tentador, que añadió que: "Si aunque lo hubiera dejado con su pareja, hubiera demostrado valores y educación, para delante. Pero después de los últimos cuatro días...".

Por su parte, Fani, que estaba presente en el programa El debate de las tentaciones cuando se emitieron estas explicaciones de Rubén, quiso saber más sobre las acusaciones del tentador: "Me gustaría que dijera qué es lo que presuntamente he dicho cuando las cámaras no estaban".