Ribó admet "manques" en la ciberseguretat de l'EMT però assegura que s'ha avançat "moltíssim"

L'alcalde de València, Joan Ribó, ha volgut deixar clar aquest dilluns que a pesar que la ciberseguretat de l'Empresa Municipal de Transport (EMT València) té algunes "manques", des que van arribar al govern municipal s'han invertit més de 2 milions d'euros en la millora dels sistemes, que "s'ha avançat moltíssim" i que, de fet, la seua ciberseguretat és fins i tot "major que la de l'Ajuntament".

Així ho ha manifestat durant la presentació dels 21 nous autobusos híbrids de l'EMT, junt regidor de Mobilitat Sostenible, Guiseppe Grezzi, i la gerent de l'empresa, Marta Serrano, després que la Sindicatura de Comptes haja detectat falta de ciberseguretat i "greus deficiències" en els controls d'administradors que proporcionen suport a processos crítics de negoci.

El primer edil ha dit estar molt preocupat per la ciberseguretat, fins i tot la de la seua casa i les seues targetes, però creu que "els partits de l'oposició només s'han llegit el resum, la pàgina primera del resum" de l'informe de la Sindicatura i ha recomanat una "lectura pausada" de l'auditoria, atés que només analitza les coses acabades però "no totes les que s'estan desenvolupant i que són moltes, que ho reconeix, els avanços".

En aquest sentit, Ribó ha defensat que encara que la ciberseguretat de l'EMT no ha arribat a "l'òptim, no estem tan malament". Segons ha dit, "la ciberseguretat de l'EMT ha de millorar amb la de l'Ajuntament i la de tot arreu, però no està tan malament, estem avançant de manera bastant clara".

De fet, l'informe subratlla que "la ciberseguretat d'aquesta casa és major que la ciberseguretat de l'Ajuntament" i que "en les 15 ciutats més importants de la Comunitat Valenciana, ocupa el tercer lloc l'EMT", ha reivindicat el primer edil.

"Evidentment que hi ha manques, perquè això és una guerra permanent, però en ciberseguretat s'ha avançat moltíssim en l'EMT", ha insistit, al mateix temps que ha recordat que des que va arribar al consistori, l'EMT ha gastat "més de 2 milions d'euros en maquinari, programari i millora d'aquests sistemes".