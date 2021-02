Un juzgado obliga al Ayuntamiento de Lugo a readmitir a la jefa de personal cesada en 2020

En la sentencia contra la que cabe interponer recurso de apelación y de la que ha informado el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), la magistrada indica que no ha resultado acreditado que la funcionaria "incumpliera las obligaciones derivadas de su cargo y, en concreto, que haya dejado de tener la capacidad necesaria por haber incumplido de forma manifiestamente deficiente, ineficaz, descuidada o negligente las obligaciones que le incumbían".

La jueza entiende que la decisión, adoptada por la Junta de Gobierno Local en enero de 2020, no es ajustada a derecho "por no haber quedado acreditado, ni siquiera mínimamente, el incumplimiento inadecuado de las funciones, tareas y deberes propios del cargo" que ostentaba la recurrente.

En esta línea, subraya que durante los 23 años que permaneció en su puesto de trabajo, no consta "que se haya incoado frente a ella ningún tipo de expediente de carácter disciplinario o se le haya realizado algún apercibimiento".

"Todas las críticas que se efectúan respecto de informes inconclusos o confusos o incompletos, los cambios injustificados de criterio, así como la omisión de propuestas o propuestas carentes del necesario rigor jurídico, no aparecen avalados por prueba alguna desde el momento en que no se dispone de tales informes o propuestas, o no se concretan cuáles han sido esas propuestas que la actora debería haber omitido y no lo ha hecho", destaca la titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Lugo, quien concluye que la resolución del Ayuntamiento se ha fundamentado "en valoraciones eminentemente subjetivas".

Asimismo, sostiene que se pretende "trasladar a la funcionaria demandante la responsabilidad respecto de decisiones adoptadas por los órganos con competencia para ello", por lo que entiende que se infringieron "los más elementales principios de responsabilidad y culpabilidad".

EL AYUNTAMIENTO RECURRIRÁ

Tras conocerse el fallo, en un comunicado remitido a los medios, el Ayuntamiento de Lugo ha mostrado su "total desacuerdo con la sentencia" en la que se "declara el derecho de la demandante a no ser removida de su puesto de trabajo" y anuncia que presentará un recurso a la misma.

El Consistorio recuerda que la decisión del cese a esta trabajadora se basó en el cumplimiento "inadecuado" de las funciones atribuidas a su cargo, que estaba "frenando" una gestión como es la del área de personal que "afecta a la totalidad de la actividad administrativa municipal".

Prueba de ello, ha indicado, es la evolución del trabajo que se fue desarrollando desde su remoción, como es la aprobación de una RPT, "pendiente desde el 2006", la convocatoria y la materialización de las distintas ofertas públicas de empleo, la elaboración de bases para la provisión de puestos de trabajo y la creación de bolsas de empleo de 42 categorías profesionales, acciones todas ellas que, conforme apunta el Ayuntamiento, fueron permitiendo ir dimensionando los distintos departamentos municipales.

Asimismo, el Consistorio señala que se fue regularizando la situación de numerosos empleados municipales y dotando de mayor transparencia los procesos puestos en marcha.