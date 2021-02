Dimite el director general de Agricultura por una investigación judicial sobre una sanción

En rueda de prensa, Torrens ha indicado que su dimisión ha sido presentada a De la Concha y, posteriormente, aceptada por el Consell de Govern.

En concreto, el juzgado de instrucción número 7 de Palma investiga la supuesta sanción irregular a una explotación ganadera. Torrens ha señalado que la infracción investigada es a "nivel de cumplimiento de normativa".

"El tiempo me dará la razón", ha subrayado, pero a la misma vez ha recalcado que, al ocupar un cargo público, "desde el momento en que hay dudas de que he actuado correctamente o no, entiendo que debo dejar el cargo y esperar a que se esclarezcan los hechos".

En este sentido, ha resaltado el "buen trabajo" hecho en Agricultura y ha aseverado que se han conseguido "buenos resultados". "Estoy muy agradecido por el equipo y al sector por la aceptación y colaboración", ha finalizado.