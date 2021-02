Cultura.- Alcoi acollirà la clausura dels concerts d'homenatge a Ovidi Montllor

Els concerts s'han concebut com un homenatge coral dels artistes valencians actuals a la figura d'Ovidi, amb versions dels seus temes més coneguts a càrrec d'una llista de grups i solistes com Miquel Gil, Pau Alabajos, Andreu Valor, Smoking Souls, Mireia i Borja, Tesa, Prozak Soup, Júlia i Clara Andrés o Tardor, entre uns altres, a més de la presència en tots aquests actes de Toti Soler, company i amic de Montllor.

Aquest concert de clausura, en la ciutat natal de Montllor, estava programat per al 6 de febrer, però la complicada situació sanitària tant a Alcoi com en la resta del territori valencià han aconsellat el seu ajornament per a garantir la seguretat de la celebració.

Enguany es compleixen vint-i-cinc anys de "les 'vacances' d'Ovidi Montllor, un artista compromès que va captivar a la seua generació i que ens ha deixat un llegat creatiu inassolible", destaca l'IVC.

La direcció escènica dels concerts ha estat a càrrec de Rafa Jordán i la direcció musical l'ha fet el pianista Vicent Colonques, mentre que la banda base que acompanyarà els artistes està formada per Hèctor Tirado, Alessandro Cesarini i Tico Porcar.

Els curts audiovisuals que acompanyen els concerts són de Xavier Cortés i Carolina Miralles, de Visual Crea Estudi Alcoi. Els audiovisuals han sigut a càrrec d'Oscar Piera, de Tresdeu Media, mentre que la il·lustració del cartell és de l'artista Rebeca Valenciano, amb disseny gràfic de Josep Navarro.

Les entrades per al cinqué recital es posaran a la venda pròximament.