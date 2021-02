València instal·la 21 nous bancs a la plaça de l’Ajuntament

La Regidoria de Desenvolupament Urbà Sostenible del consistori de València ha ampliat el mobiliari urbà de la plaça de l'Ajuntament. Tal com ha explicat la vicealcaldessa i regidora de l'àrea, Sandra Gómez, aquest divendres s'ha procedit a la instal·lació de 21 nous bancs en la plaça “per a donar resposta a la demanda de la ciutadania de disposar de més espais de descans, de trobada i de gaudi d'aquesta plaça, que a poc a poc anem complementat per a donar resposta a les noves necessitats”.

Tal com ha subratllat la vicealcaldessa, “el fet que hi haja una demanda tan generalitzada d’instal·lació de mobiliari urbà, vol dir que la gent està contenta que siga una plaça per als vianants”. “Es demostra que el que vol la ciutadania és asseure's, disfrutar, estar tranquil·la en la plaça i no veure com passen automòbils”. Per això, la vicealcaldessa ha qualificat com “molt significatiu que hàgem substituït bancs per cotxes, malgrat les crítiques que l'oposició”.

Cessió de la parcel·la per al Centre Cívic de Tres Forques

Gómez ha informat també sobre l'avanç en les negociacions amb la Conselleria de Sanitat sobre la cessió de la parcel·la del Centre Cívic de Tres Forques, i s'ha reafirmat en la voluntat i la necessitat sobre la construcció del centre.

Després de diversos anys de peticions sobre un centre d’aquestes característiques, l’Ajuntament de València des de la Delegació de Desenvolupament i Renovació Urbana es troba treballant junt amb la Conselleria de Sanitat per a tractar el tema de la cessió de la parcel·la que albergarà aquest centre, ha explicat l’edil.

Actualment aquesta parcel·la, propietat de la Conselleria de Sanitat, té l'ús cedit als de veïns de Tres Forques-Vara de Quart, que disposen d'un modest espai tancat compartit entre la realització de diverses activitats i reunions de l'associació veïnal. L’Ajuntament avança en el procés, amb la petició de cessió completa de la parcel·la per a la futura construcció d’un centre multiespai acondicionat.

En paraules de la vicealcaldessa, el que es pretén és “traure tot el potencial d'eixa parcel·la i construir un vertader centre cívic sociocultural que puga a més albergar altres servicis municipals, i puga oferir una sèrie de serveis i d'accions formatives i culturals a tots els veïns i veïnes de Tres Forques”.

Aquest futur centre cívic ampliarà en gran manera l'ús de l'espai de la parcel·la gràcies a la possibilitat de comptar amb sis plantes (actualment una planta) i un millor aprofitament de l'espai exterior, condicionant els jardins per al seu ús en activitats a l'aire lliure. A més, dins d'aquest espai multiusos l'associació veïnal comptarà amb un espai propi per a reunir-se.