Detinguda una dona per robar en un forn de pa Benetússer després d'amenaçar la dependenta amb un tornavís

Els fets van succeir el 3 de febrer, sobre les 07.30 hores, quan es va tindre coneixement d'un atracament en un forn de pa de la localitat de Benetússer, on una dona de mitjana edat va aprofitar el poc trànsit de persones en la via per a executar aquest fet delictiu.

La dona va accedir al forn i, després de sol·licitar-li alguna cosa a la dependenta perquè es donara la volta, l'ara detinguda va accedir després del mostrador i va amenaçar amb o un tornavís afilat a l'empleada, a la qual li va demanar que li donara tots els diners. Després d'obtindre una quantitat de prop de 400 euros, la dona va emprendre la fugida.

Al moment, els agents -i gràcies a la col·laboració ciutadana- van observar una dona de característiques similars a les aportades per la víctima per un barri de Benetússer. A més, corria "com si fugira d'alguna cosa", explica l'Institut Armat en un comunicat.

Els agents van intentar interceptar-la, però ella va entrar en un portal per a ocultar-se. No obstant açò, els agents, sense arribar a perdre-la de vista, van veure com accedia a una vivenda de la localitat.

El domicili va resultar ser propietat d'un altre veí de l'edifici i, donades les circumstàncies, va obrir aquest immoble per als agents, que finalment van poder trobar la dona sota un llit d'un dels dormitoris.

Va ser detinguda immediatament com a autora d'un delicte de robatori amb violència i intimidació. La dona té nombrosos antecedents per fets delictius similars.

Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de primera Instància i Instrucció número 3 de Catarroja.