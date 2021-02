Cvirus.- La Comunitat Valenciana torna a superar el centenar de morts per tercer dia consecutiu amb 109 decessos

VALÈNCIA, 4 (EURP PRESS)

La Comunitat Valenciana encadena el seu tercer dia consecutiu superant els cent morts diaris per coronavirus després de notificar aquest dijous 109 decessos, 12 d'ells residents. No obstant açò, la corba de contagis segueix en descens i des d'ahir s'han comunicat 4.822 positius, mentre que els hospitals valencians tenen en aquests moments 4.165 ingressats, 28 menys que ahir, i 636 en la UCI, 14 llits menys, segons les dades de la Conselleria de Sanitat.

D'aquesta manera, la Comunitat Valenciana ha tornat a traspassar el centenar de morts diaris després de registrar un rècord en tota la pandèmia aquest dimarts amb 106 morts, que va ser superat l'endemà amb 112 morts. D'aquesta manera, el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 5.184 persones: 622 en la província de Castelló, 1.904 en la d'Alacant i 2.658 en la de València.

No obstant açò, la corba de contagis segueix en descens i s'han comunicat 4.822 nous casos de coronavirus davant dels 5.256 casos d'ahir o els 6.713 del dilluns. Així, la xifra total de positius ascendeix a 334.851 persones.

Per províncies, dels nous positius 518 a Castelló (34.132 en total), 1.829 a Alacant (125.490 en total) i 2.472 en la província de València (175.211 en total). A més, s'han registrat tres casos sense assignar, per la qual cosa el total ascendeix a 18.

Per la seua banda, la pressió assistencial també baixa. En aquests moments, hi ha 4.165 persones ingressades, 28 menys que ahir, i 636 en la UCI davant de les 650 d'ahir. Per províncies, 411 estan a Castelló, amb 56 pacients en UCI; 1.602 en la província d'Alacant, 244 d'ells en la UCI; i 2.152 en la província de València, 356 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 8.332 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 277.529 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia. Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 28.635 a Castelló, 100.986 a Alacant i 147.843 a València, a més de 65 no assignades. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 63.623 casos actius, la qual cosa suposa un 18,37% del total de positius.

La Comunitat Valenciana ha administrat un total de 174.501 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Del total, 170.605 són de Pfizer i 3.896 de Moderna. Han rebut les dos dosis de la vacuna 68.735 persones.

SITUACIÓ EN RESIDÈNCIES

Des de l'última actualització, hi ha algun cas positiu en 188 residències de majors (16 en la província de Castelló, 61 en la província d'Alacant i 111 en la província de València), 39 centres de diversitat funcional (2 en la província de Castelló, 10 en la província d'Alacant i 27 en la província de València) i 10 centres de menors (5 en la província d'Alacant i 5 en la província de València).

Així mateix, s'han comunicat 132 residents nous positius, 170 treballadors i 12 residents han mort. Actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 66 residències a la Comunitat Valenciana: 6 en la província de Castelló, 26 en la província d'Alacant i 34 en la província de València.