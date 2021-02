Gandia també podrà comprar vivenda per tempteig i retracte

Aquest conveni ha sigut segellat telemàticament pel vicepresident segon i conseller d'Arquitectura Bioclimàtica, Rubén Martínez Dalmau, i l'alcaldessa de Gandia, Diana Morant, informa l'administració autonòmica en un comunicat.

Actualment, l'Entitat Valenciana d'Habitatge i Sòl (EVha) de la Generalitat gestiona a Gandia un total de 147 vivendes. No obstant açò, la demanda que hi ha en el municipi és elevada, per la qual cosa és necessari buscar noves alternatives per a augmentar eixe parc públic.

Les vivendes que a partir d'ara adquirisca l'Ajuntament de Gandia es qualificaran de protecció oficial amb caràcter permanent, per la qual cosa s'incorporaran al parc públic municipal. Es destinaran en lloguer social a persones, famílies o col·lectius en situació de vulnerabilitat.