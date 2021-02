Cvirus.- Els centres de vacunació hauran de tindre un llistat de candidats de grups prioritaris per si sobren dosis

Així figura en una instrucció de la secretària autonòmica de Salut Pública, Isaura Navarro, datada el passat 20 de gener, en la qual es detallen les normes per a "el bon ús de totes les dosis disponibles de vacunes".

El procés de vacunació a la Comunitat Valenciana ha registrat algunes irregulars en haver-se detectat un total de 62 persones que s'han vacunat contra la covid sense que els corresponguera per ser grups prioritaris, deu d'ells són càrrecs públics, entre els quals figuren nou alcaldes i regidors i l'ex-fiscal cap de Castelló. En tot cas, segons les dades facilitades per la consellera de Sanitat, Ana Barceló, aquesta xifra suposa el 0,046% del total de vacunes administrades, que ascendia aquest dimecres a més de 149.000.

En aquest context, Barceló va ordenar aquest dimarts el cessament de la directora de Salut Pública de València, Elvira Mensat, per la polèmica en relació a les instruccions sobre la vacunació i el cas concret de l'alcalde de Rafelbunyol, que es troba entre els quals presumptament es va vacunar de forma irregular.

Un informe d'aquesta responsable afirmava que mancava d'instruccions específiques de la Conselleria en cas que hi haguera dosis sobrants dels vials de la vacuna de Pfizer. Barceló, en roda de premsa, va afirmar que desconeixia aquest informe i va demanar explicacions per açò i, amb posterioritat, va ordenar el seu cessament a la directora de Salut Pública, encara que segons informacions publicades Mensat havia dimitit eixa mateixa vesprada.

En eixe sentit, el document facilitat a Europa Press s'arrepleguen "les instruccions per al bon ús de totes les dosis diponibles de vacunes" i assenyala que "s'han d'optimitzar totes les dosis dels vials subministrats i ja descongelats amb la màxima responsabilitat" i es recalca que davant la situació d'"escassetat de subministrament de vacuna" cal "optimitzar al màxim l'obtenció de dosis".

D'aquesta manera, s'indica que en la planificació de dosis necessàries per a la vacunació han de tindre's en compte sis dosis disponibles per vial en el cas de la vacuna de Pfizer i 10 en el cas de la vacuna de Moderna.

Per açò, en tractar-se de vials multidosis és possible que siga necessari utilitzar un vial per a la vacunació d'un nombre de persones inferior a les dosis que s'aconsegueixen de cada vial. Quan açò ocórrega el criteri a seguir per a seleccionar les persones a les quals se'ls oferirà la vacuna és en primer lloc, a altres persones que pertanguen al mateix col·lectiu al que se li ofereix la vacuna i que, sense tindre cita per a eixe moment per a la vacunació, estiguen presents en el centre o puguen acudir a ell dins del termini de vida útil de la vacuna reconstituïda.

En segon lloc, s'oferirà a persones que pertanguen a grups de risc inclosos en la mateixa etapa de vacunació encara que no s'haguera iniciat la vacunació d'eixe mateix col·lectiu, tenint sempre present la priorització que estiga establida en cada etapa. En el moment actual, els grups inclosos en la primera etapa per a la vacunació residents i treballadors de centres sociosanitaris; personal de centres sanitaris de primera línia; personal de centres sanitaris no de primera línia i persones depenents no institucionalitzades.

En tercer lloc, es podrà administrar a persones majors de 65 anys amb patologia de risc seguint sempre el criteri d'oferir-li-la a les persones de major edat.

Per a açò, els centres de vacunació establiran els procediments organitzatius que permeten aquesta priorització, incloent disposar d'una reserva de persones localitzades en el seu entorn proper que es troben incloses en els grups de priorització segons l'Estratègia de vacunació i l'etapa vigent.

VIALS SENSE RECONSTITUIR

Per la seua banda, si l'excedent de dosis és de vials sense reconstituir les instruccions de Sanitat indiquen que hauran d'utilitzar-se en les vacunacions previstes per als dies següents.

En el cas que no es pogueren esgotar dins del període de caducitat de la vacuna, que és de cinc dies des de la descongelació, haurà d'informar-se al Centre de Salut Pública del Departament corresponent perquè des d'aquest es gestione la utilització en un altre punt de vacunació seguint sempre els criteris de priorització establits.