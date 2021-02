A lei galega para o traspaso da AP-9 avanza ao aceptar o Congreso a súa tramitación, co 'non' de Vox

A lei, á que os grupos do Congreso poderán agora presentar emendas para modificar a súa redacción, expón a transferencia a Galicia da titularidade e as competencias sobre o réxime de concesión e as funcións e servizos exercidos até agora pola Administración Xeral do Estado.

No seu defensa da iniciativa, o secretario xeral do PSdeG, Gonzalo Caballero, subliñou a necesidade de rebaixar as "inadmisibles" peaxes que os galegos pagan cada vez que usan a AP-9, o que, ao seu xuízo, supón "un auténtico espolio" para os galegos que é prioritario "aliviar". Pero tamén urxiu a que o Estado transfira esta infraestrutura tan importante para Galicia como xa fixo con outras autoestradas de comunidades autónomas, como Cataluña ou País Vasco.

A mesma demanda fixo a líder do BNG, Ana Pontón, quen cre que o traspaso da xestión da AP-9 é "o primeiro paso" para acabar cunha "discriminación histórica" con Galicia que lastra a economía dos seus cidadáns, que cada día son vítimas de "unha estafa legalizada". Aproveitou, ademais, para reprochar ao Goberno que non estea a cumprir co acordo de investidura subscrito co BNG e que recollía unha baixada "histórica" das peaxes desa autoestrada.

Polo PP, o vicepresidente primeiro do Parlamento galego, Diego Calvo, engadiu que os galegos non piden nada que non se fixo antes nin que atente contra a orde constitucional establecido, senón que só aspiran a xestionar unha infraestrutura básica para a comunidade. "Hoxe pedimos a transferencia da AP-9 con ánimo de unir, e non separar", dixo o deputado 'popular', incidindo en que a Xunta de Galicia pode xestionar esa infraestrutura de maneira "máis eficiente" que o Estado.

CS CAMBIA A ABSTENCIÓN POLO SI

Durante o debate parlamentario, unicamente Vox mostrouse en contra do traspaso por rexeitar "o aumento constante de poder das taifas autonómicas", pero tamén ante o risco de que a rebaixa de peaxes que impulse a Xunta, dixo o seu deputado Francisco José Contreras, sexa asumido en forma de consecuencias contractuais pola Administración Xeral.

Unhas dúbidas tamén expostas por Cs, que após absterse na última votación desta lei -que decaeu ante a convocatoria das eleccións xerais-, decidiu agora apoiar a súa toma en consideración. A súa deputada María Muñoz advertiu de que o traspaso non implica por si só nin a rebaixa de peaxes, nin o rescate da concesión nin a redución do custo operativo da infraestrutura, cuestións que poderían abordarse sen a transferencia.

O representante de Vox no debate, pola súa banda, engadiu que a formación que dirixe Santiago Abascal non "favorecerá" o "nacionalismo" do presidente galego, Alberto Núñez Feijóo, "con máis concesións".

PP PIDE "XESTIÓN DIRECTA" E PSOE LEMBRA QUE AMPLIOU A CONCESIÓN

Tanto Galicia en Común como o BNG reivindicaron a xestión pública da autoestrada e a súa circulación "libre de peaxes", lembrando ademais que, de cumprirse a concesión, esta alargarase até máis aló dos 75 anos. Para Nestor Rego (BNG), esta autoestrada supón "unha fechoría, un espolio e unha discriminación", mentres que Antón Gómez-Reino (Galicia en Común) asegurou que as vías de peaxe "van ser unha anomalía no Estado".

O PP lamentou "as peaxes desorbitadas" mantidos pola concesionaria Audasa, coa subida máis alta entre as únicas vías que encareceron as súas tarifas, tal e como lembrou o seu deputado Celso Delgado, que defendeu unha "xestión directa" desta infraestrutura.

Con todo, Guillermo Meijón, do PSOE, lembrou que foi un Goberno 'popular' o que ampliou até 2048 unha concesión que, en caso contrario, estaría a dous anos de caducar, e reivindicou as partidas dos novos Orzamentos para financiar a rebaixa nas peaxes desta vía. Ante as críticas doutras formacións pola aplicación da gratuidade en tramos da autoestrada, como o comprendido entre Vigo e Redondela, ha justificado que "non é algo que se poida facer da noite para a mañá".

PP E PSOE XA AVANZARAN O VOTO A FAVOR

PP e PSOE xa avanzaran o seu voto a favor de tramitar esta proposición de lei que parte da unanimidade do Parlamento galego. Coa actual redacción, xa recibira luz verde a ser tramitada no Congreso en 2018, aínda que decaeu coa convocatoria das eleccións xerais. En dúas veces anteriores, o texto que saíra do Pazo do Hórreo recibiu o veto do entón Goberno de Mariano Rajoy.

Un veto levantado polo novo Goberno do PSOE, tras a investidura de Pedro Sánchez, que permitiu o seu debate ante o Pleno en decembro dese ano. Nesa votación, a iniciativa obtivo o apoio de todas as formacións do Congreso, fóra de Cs, que optou por absterse.

Con todo, a disolución anticipada das Cortes Xerais, pola convocatoria anticipada de eleccións apenas uns meses despois deu ao traste coa súa tramitación.

Concretamente, a iniciativa establece a transferencia a Galicia da titularidade e as competencias sobre o réxime de concesión, e as funcións e servizos exercidos até agora pola Administración Xeral do Estado.

Unha vez feito o traspaso, a comunidade galega terá encomendada a autorización da posta en servizo de novos tramos, adaptación ou reformas, xunto coas ligazóns e vías auxiliares; a supervisión e inspección do correcto funcionamento da autoestrada; a potestade sancionadora respecto de incumprimentos da concesionaria con respecto á explotación; as modificacións que afectan o réxime económico-financeiro da concesión, supresión de tarifas e peaxes, así como programas de desconto e a redacción de convenios ou adendas relativos ao réxime de concesión actual.

CONTIDO

Pola súa banda, o Estado, segundo o texto aprobado polo Parlamento galego, "conservará ao seu cargo, respecto da sociedade concesionaria da autoestrada, as obrigacións con repercusións económicas e financeiras derivadas da aplicación da concesión en vigor que fosen motivadas por modificacións adoptadas no período en que tivo a competencia".

O traspaso, que se realizará no momento en que teña efectividade a transferencia dos medios materiais e orzamentarios necesarios, a través do acordo da Comisión Mixta de Transferencias Estado-Xunta de Galicia e o correspondente decreto, non suporá incremento algún dos créditos nin minoración de ingresos previstos nos Orzamentos en vigor.