Cvirus.- Sindicat d'Estudiants exigeix tancar centres fins a "contindre la tercera onada" i convoca vaga l'11 de febrer

Així ho ha explicat el portaveu del col·lectiu estudiantil, Carlos Naranjo, després de la roda de premsa que ha oferit per a denunciar la que ha definit com a "crítica situació sanitària en els centres d'estudi".

Per a aquesta organització, la situació que es viu actualment en els centres a causa de la pandèmia és "crítica per molt que la Conselleria d'Educació diga que els centres són espais segurs".

Naranjo afig que les dades que ofereix ara la pandèmia "superen els de la primera onada", per la qual cosa no entén "per què no es paralitza ja" l'activitat en els centres com es va fer aleshores.

En opinió del Sindicat d'Estudiants, la solució passa per ordenar un confinament domiciliari com al març del 2020. "No hi ha una altra manera", ha asseverat.

El sindicat estudiantil demana que es produïsca una "readaptació de veres de tots els plans d'estudi i un pla de xoc immediat per a l'educació pública, així com permisos retribuïts perquè les famílies no paguen aquesta crisi".

Per a visibilitzar aquestes reivindicacions, s'ha convocat una jornada de vaga el pròxim 11 de febrer a la qual de moment ja s'han sumat una vintena d'instituts de Secundària, afirma Naranjo, que ha fet una crida a tota la comunitat educativa a sumar-se a les protestes. "No ens quedarem de braços creuats", ha finalitzat.