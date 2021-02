Cvirus.- La Comunitat Valenciana notifica 55 morts, 35 d'ells residents, i 6.713 nous casos

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen actualment 4.657 persones ingressades per Covid, 163 més, però hi ha 16 llits UCI menys ocupats per pacients covid, segons han informat fonts de la Conselleria de Sanitat.

D'aquesta manera, des d'ahir s'han registrat 6.713 casos nous casos de coronavirus confirmats per prova PCR o a través de test d'antígens des de l'última actualització, la qual cosa situa la xifra total de positius en 316.678 persones.

Per províncies, 1.207 són de Castelló (32.588 en total), 3.961 a Alacant (117.686 en total) i 1.545 en la província de València (166.342 en total). A més, el total de casos sense assignar se situa en 62.

Així mateix, s'han notificat 55 defuncions per coronavirus des de l'última actualització, per la qual cosa el total de defuncions des de l'inici de la pandèmia és de 4.857 persones: 585 en la província de Castelló, 1.746 en la d'Alacant i 2.526 en la de València.

Per la seua banda, els hospitals valencians tenen, actualment, 4.657 persones ingressades, 163 més que ahir, però 654 en les unitats de crítics, la qual cosa suposa 16 llits menys. D'ells, 448 estan hospitalitzats en la província de Castelló, amb 55 pacients en UCI; 1.832 en la província d'Alacant, 244 d'ells en la UCI; i 2.377 en la província de València, 355 d'ells en UCI.

A més, des de l'última actualització s'han registrat 11.676 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, ja són 252.889 persones a la Comunitat Valenciana les que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia.

Per províncies, les altes es distribueixen de la següent manera: 26.387 a Castelló, 90.590 a Alacant i 135.833 a València, a més de 79 no assignades. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 70.423 casos actius, la qual cosa suposa un 21,46% del total de positius.

VACUNACIÓ

D'altra banda, la Comunitat Valenciana ha administrat un total de 136.632 dosis de la vacuna contra el coronavirus. Per províncies: 18.101 a Castelló, 54.927 a Alacant i 63.604 a València.

A més, han rebut les dos dosis de la vacuna 34.094 persones: 4.033 a Castelló, 15.718 a Alacant i 14.343 a València.

ACTUALITZACIÓ RESIDÈNCIES

Des de l'última actualització del divendres, hi ha algun cas positiu en 189 residències de majors (16 en la província de Castelló, 59 en la província d'Alacant i 114 en la província de València), 38 centres de diversitat funcional (2 en la província de Castelló, 11 en la província d'Alacant i 25 en la província de València) i 10 centres de menors (5 en la província d'Alacant i 5 en la província de València).

Així mateix, s'ha comptabilitzat 227 residents nous positius, 204 treballadors i treballadores nous positius i 35 residents han mort. A més, actualment, es troben sota vigilància activa de control sanitari 66 residències a la Comunitat Valenciana: 5 en la província de Castelló, 26 en la província d'Alacant i 35 en la província de València.