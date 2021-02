El PPdeG recalca que en Galicia no se vacuna "más rápido" por que no se dispone de más vacunas

El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, ha advertido este lunes que "cualquier insinuación que diga que Galicia no vacuna más rápido por otro motivo que no sea que no dispone de las vacunas es completamente irreal y falsa".