Uno de cada 5 pacientes con cáncer está sin diagnosticar por la Covid: "Algunos ni tan siquiera llegan, es muy preocupante"

La Covid ha provocado el olvido de enfermedades como las cardíacas, cáncer, diabetes, hipertensión. Son problemas de salud que no desaparecieron y, por ejemplo, en el caso del cáncer la detección precoz puede salvar vidas. Pero, según el informe de la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) publicado este lunes, uno de cada cinco pacientes con cáncer en España está sin diagnosticar por la pandemia.

SEOM elabora cada año un informe por el Día Mundial contra el Cáncer que es este jueves 4 de febrero. Pero este año -además de la gravedad de esta enfermedad- ha incluido otra preocupación, y que es el impacto de la pandemia sobre la asistencia, diagnóstico y tratamiento del cáncer.

La agenda Covid está acaparando toda la asistencia sanitaria y deja en segundo plano a enfermedades que también tienen una alta mortalidad y son muy frecuentes en nuestro país. El informe pone en el foco que durante la primera ola de la pandemia del coronavirus más de un 20% de los pacientes con cáncer no fueron diagnosticados. Un porcentaje alarmante puesto que el informe calcula que el número de nuevos casos de cáncer se incrementará en los próximos años y en 2021 habrá 276.239 nuevos casos -más los que se diagnostican tarde- (158.867 nuevos en hombres y 117.372 en mujeres).

Infografía de las cifras de cáncer en España SEOM

"Algunos pacientes ni tan siquiera llegan o llegan demasiado tarde, incluso para poder plantear un tratamiento. Esto es muy preocupante, muy agobiante"

Perder las opciones de curación

"Nos preocupa si los tumores van a llegar en estadios más avanzados, o si van a llegar", expresa a 20minutos el oncólogo y presidente de SEOM, Álvaro Rodríguez-Lescure. Más allá de "la cifra del 20%", sino que el hecho de que se esté diagnosticando menos o más tarde tiene un impacto brutal sobre enfermedades donde la detección temprana es clave. "Esto no solo afecta al cáncer, sino también a muchas otras enfermedades como las cardíacas, infarto de miocardio, ictus, etc.", añade.

El miedo a contagiarse y el colapso del sistema sanitaria provocaron que mucha gente no fuese diagnosticada de cáncer. Todos los recursos de la sanidad se destinaron en los peores cuatro meses de la pandemia a pacientes Covid. Mientras, pacientes con cáncer u otras enfermedades graves esperaban su turno para ser atendidos. Hubo casos dramáticos como es el de Sonia Sainz-Maza, que comenzó sentirse mal en abril pero, pese a que su estado iba empeorando por momentos. No fue hasta julio cuando, ingresada ya en el hospital, le diagnosticaron un cáncer de colon. El tumor estaba en una fase avanzada y era demasiado tarde para ella y falleció.

"El Covid es como un agujero negro que se lo come todo"

Su caso es extremo, pero representa el calvario que han vivido muchos pacientes con cáncer. El presidente de SEOM apunta que en esta etapa lo más grave era el hecho de que haya muchos casos sin diagnosticar. Los que ya estaban detectados tenían problemas para acceder al tratamiento y a la asistencia, pero no afectó tanto porque se han podido adaptar.

Mientras, los que no han sido detectados o se han diagnosticado tarde por las trabas, además del daño psicológico, han llegado a un estadio avanzado y pierden opciones de tratamiento o de paliación e incluso hasta llegar a perder todas las "opciones de curación". "Estamos acumulando una bolsa de personas en este proceso de diagnóstico que se va dilatando en el tiempo y algunos pacientes ni tan siquiera llegan o llegan demasiado tarde, incluso para poder plantear un tratamiento. Esto es muy preocupante, muy agobiante", lamenta.

La tercera ola y los errores

Los datos de la pandemia en España en esta tercera ola del coronavirus, que comenzó hace más de un mes, está asfixiando a los hospitales y a sus UCI. El oncólogo alerta de que ya están derivando a pacientes y cancelando las actividades quirúrgicas. "El Covid es como un agujero negro que se lo come todo", describe, y advierte de que esto también tendrá impacto en pacientes oncológicos.

Rodríguez-Lescure lamenta que no se hayan tomado medidas más drásticas contra la Covid y lo considera un grave error. Esta situación de "impotencia" podría ser menos dramática, opina, si todo el mundo fuese consciente de la incidencia, el número de casos y la gravedad del cáncer, junto con otras enfermedades, y los departamentos de salud -no solo el sistema de salud de una comunidad o a nivel nacional- estuviesen preparados y tuviesen un plan ajustado a sus condiciones.

"Cada departamento de salud debe analizar qué le falta. Hay sitios donde la Covid ha tenido más impacto y otros menos. Por tanto, hay que asumir el problema porque este virus sigue estando con nosotros y preparar un plan para ver: cuántos especialistas de atención primaria tienen, las dificultades a las que se han enfrentado, la falta de materiales, los problemas que tuvieron con las plantillas mermadas..." Esto, según Lescure, ayudaría a que se pueda atender bien a pacientes Covid y a no dejar de lado otros pacientes.

"Hay que promover lo que no se ha promovido nunca: proteger el sistema nacional de salud", reclama. "La pandemia se extinguirá, pero esto va a tardar meses a que ocurra". Por tanto, considera que las administraciones deberían tomar medidas y anticiparse porque "llevan meses exigiendo" medidas más tajantes. "Es necesaria una estrategia nacional valiente para tomar medidas. Medidas no populares y si alguien no puede parar, tienes que darle un soporte", señala.

Sobre el cáncer en España

Por el Día Mundial Contra el Cáncer, el oncólogo recuerda que en España el cáncer es una enfermedad muy relevante. Una enfermedad "con costes de salud", económicos y de toda índole. "La prevención es la clave y un tercio de factores de riesgo se pueden prevenir y son: el tabaquismo, el alcohol, los rayos ultravioletas, infecciones, sedentarismo". Añade que son importantes los hábitos saludables, comida sana, hacer ejercicio..."La prevención es la clave, mejor que cualquier tratamiento", zanja.