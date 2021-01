Trabajadores de diferentes sectores se unen al comité de Aernnova en Vitoria para exigir un "empleo digno"

La convocatoria, impulsada inicialmente por el comité de empresa de Aernnova, ha comenzado a las 17.00 horas en la plaza Bilbao de la capital alavesa, y ha estado encabezada por taxistas y repartidores, que también se han sumado a la protesta.

Los manifestantes, más de un millar, han recorrido las calles de la capital alavesa, bajo la lluvia, hasta la plaza de la Virgen Blanca, con pancartas en las que se podían leer las reclamaciones de los comités y organizaciones que han secundado la convocatoria como 'SOS Taxiak', 'Alestis despedidas readmisión', 'No a los despidos en Aernnova', 'SOS Ostalaritza' y gritos como "La hostelería no se cierra", "en Aernnova, no sobra nadie" o "gobierne quien gobierne las pensiones se defienden".

Los organizadores han destacado que no se trata de una convocatoria para una plantilla, sector o colectivo en particular, sino de "una movilización de la sociedad alavesa con la que reivindicar el empleo, el empleo digno" y "dar un toque de atención a los gestores de lo público".

En este sentido, han subrayado que "si una empresa con participación pública o perceptora de subvenciones públicas realiza despidos o precariza las condiciones laborales de la plantilla, la administración es responsable; si se ordena el cierre de la hostelería, teóricamente por responsabilidad social, pero sin informar ni acordar nada con el sector, la administración es responsable".

"Si los jóvenes tienen prácticamente vetado el acceso al empleo o si trabajan como falsos autónomos, becarios o directamente sin contrato, la administración es responsable; si la propia administración recorta servicios subcontratados sin garantizar el cumplimiento de los contratos en vigor de los trabajadores, la administración es la responsable; si debido a este panorama desolador, los pensionistas no llegan a tener una vida digna, la administración es responsable", han subrayado.

Para los organizadores de la manifestación, todas estas cuestiones son "ejemplos de una precarización que, en vez de ser combatida, se va a agudizar en las próximas semanas y meses".

Por ello, han advertido de que "la responsabilidad institucional no puede encontrar en el coronavirus la justificación a su no hacer nada", ya que creen que "se pueden encontrar fórmulas que amortigüen el impacto de todo esto".

LAS ADHESIONES

La convocatoria ha contado con la adhesión de los comités de empresa de Aernnova; SDA factory; Laminaciones Arregui; Alestis; TLA, antigua Condesa; Elecnor; Cartonajes Igamo; Garbialdi; los Centros de Salud OSI Araba y Hospital Santiago; trabajadores de Rocódromos; Bomberos de Alava; ambulancias Grup la Pau; Nuevo Futuro; Comision antisida de Álava; Udapa S.Coop; SNA (Arangiz); SNA Europe; Burulan; Haurreskolak patzuergoa.

También se ha sumado Condes Fabril; TRI Amurrio; Cuarhtoset; Askora plus; Olazabal y Huarte; Talleres Betoño; Derichebourg (Araia); Tubos Reunidos; Sidenor; Gas to Move Transport Solutions; Auria Vitoria; Askora Plus; Biocompost; Pepsico; Tamar las arenas; Centro Internacional de Idiomas (CIDI.Transporte escolar); Elkar; y Shuton.

Además, cuenta con el apoyo de los sindicatos LSB-USO, ESK, CGT, CNT LAB, y STEE-EILAS; y de colectivos como SOS Ostalaritza; Arabako Pensionistak martxan; Trabajadores de Actividades Deportivas; Trabajadorxs de Glovo; Asociación 3 de Marzo; Asociación de Trabajadoras del Hogar y de los Cuidados; Asamblea de Parad@s; Asociación alavesa de Taxis; entre otros.