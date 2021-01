Satse acusa a la Junta de aplicar el 'decretazo' que restringe derechos laborales

Y todo ello conforme al polémico decreto que, como así recuerda, la Consejería de Sanidad dijo públicamente que no iba a aplicar y que los propios gerentes no pueden imponer ya que es la consejera de Sanidad quien tiene que desarrollarlo mediante una orden, que a fecha de hoy no se ha producido.

"Diez meses después, debido a la incompetencia de los diversos gestores de Castilla y León-que no sólo no han sabido atraer a profesionales sanitarios, sino que muchos de ellos han huido de nuestra comunidad por las malas condiciones laborales y el maltrato al que han estado sometidos-y a la mala gestión de esta pandemia desde un punto de vista político, que nos hace estar de nuevo inmersos en una tercera ola de las dimensiones de la primera, nada se ha aprendido y en nada se ha avanzado", denuncia públicamente Satse.

Los representantes de los trabajadores, Satse, CESM, CCOO y USAE, denuncian que en los diferentes centros hospitalarios se están eliminando derechos laborales fundamentales.

Entre ellos citan el derecho a la conciliación, eliminando las reducciones de jornada por cuidado de menores que tienen ya concedidos los trabajadores, y el derecho al descanso, obligándoles a acudir a sus unidades a prestar servicios en sus días libres.

A mayores, denuncia en diversos hospitales como el Complejo Hospitalario de Salamanca o el Hospital Universitario Río Hortega se está coaccionando a los trabajadores para que renuncien a los días por encima de jornada que realizaron en el 2020, así como a los permisos que no han podido disfrutar a lo largo del año pasado. "Se está obligando a profesionales a renunciar al abono de las noches y festivos, en caso de que se les asigne al Hospital Rondilla en Valladolid", añade a través de un comunicado recogido por Europa Press.

CONTAGIO POR FALTA DE MEDIOS

Pero además, y siempre según Satse, se siguen produciendo problemas con los equipos de protección individual, en el Complejo Asistencial de Segovia, se siguen dotando a los trabajadores con gafas y pantallas que no están homologadas, en numerosos hospitales los profesionales sanitarios siguen trabajando con simples mascarillas quirúrgicas, lo que sigue provocando numerosos brotes entre los mismos y está provocando que, a fecha de hoy, sean más de 2.500 los trabajadores de Sacyl que se encuentran aislados por contagio o contacto con un positivo.

Critican igualmente que se sobrecarga a unos trabajadores, pero a la vez se están reforzando los puestos de gestión con trabajadores a los que se les retira de su actividad asistencial.

"Un cúmulo de despropósitos que no hacen más que reflejar la incapacidad de numerosos gerentes y direcciones para gestionar la asistencia sanitaria y la incapacidad de la Gerencia Regional de Salud de controlar la situación sanitaria en Castilla y León", de ahí la petición desde hace meses a Sacyl para que se negocien las diversas situaciones y necesidades que pudieran surgir a consecuencia de la pandemia, al igual que han hecho en otras comunidades autónomas.