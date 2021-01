Els hostalers ixen al carrer per a reclamar un verdader rescat i titlen d'"almoina" el 'Pla Resisteix'

El sector de l'oci i l'hoteleria s'ha tirat al carrer aquest dijous amb tres mobilitzacions que s'han estès per diferents punts de la ciutat de València per a reclamar un "verdader pla de rescat immediat amb ajudes directes per a tot el 2021" a fons perdut i no l'"almoina" que els ofereix el 'Pla Resisteix' de la Generalitat, el muntant del qual consideren absolutament "insuficient" amb les restriccions i tancaments imposats "de manera unilateral" i sense comptar amb ells.

Davant aquesta situació, la Confederació Empresarial d'Hoteleria i Turisme de la Comunitat Valenciana (CONHOSTUR) i la Federació Oci, Turisme i Joc de la Comunitat Valenciana (FOTUR) han convocat una concentració en la Plaça de la Verge de València on han deixat corones de flors funeràries per a cridar l'atenció sobre la seua situació: "angoixant" segons el president de Conhostur, Manuel Espinar, "en un estat de coma ja", ha agregat Víctor Pérez, president de Fotur.

Al seu torn, la Coordinadora Empresarial d'Oci i Hoteleria de la Comunitat Valenciana es concentrava en la Plaça Manises, on ha amuntegat monedes de cèntims a les portes del Palau de la Generalitat per a mostrar el seu rebuig al pla de xoc anunciat pel Consell que, asseguren és "menuda".

Segons els seus càlculs, la injecció directa de 2.000 euros per empresa i 200 euros per treballador en un pagament únic que posa sobre la taula el 'Pla Resisteix' per a aquest sector, que porta des de març de l'any passat acumulant deutes, equival a 5,3 euros al dia per pime i 0,5 euros al dia per cessament de treballador. "El que s'ha dit: menuda i una burla", ha insistit Lalo Díez, president de la Coordinadora.

"Aquest mes hem hagut de pagar l'IVA, la quota d'autònom, les cotitzacions a la Seguretat Social dels treballadors i el pagament a compte de l'IRPF de l'últim trimestre del 2020; mentre l'assignació, amb totes les mesures articulades anunciades a so de bombo i platerets, no arriba ni a cobrir el 2% de les despeses que hem de seguir pagant amb serioses dificultats", ha puntualitzat.

"Una pressió inhumana"

Des de Conhostur, Manuel Espinar ha denunciat el "maltractament" cap al sector, al mateix temps que ha reclamat "un pla de rescat amb ajudes durant tot el 2021, perquè venim d'un any molt complicat que no hem arribat al llindar de rendibilitat, que hem suplit pèrdues amb préstecs que hem hagut de demanar, i hem entrat en un any amb moltes restriccions, amb un tancament encobert, amb una pressió ja inhumana", ha argumentat.

Espinar ha assegurat que "més d'un 30% de les empreses s'han quedat ja pel camí sense poder obrir i 20.000 treballadors s'han quedat en el carrer solament en el mes de desembre". "De seguir així, més del 50% de les nostres empreses tancaran entre finals de març i abril", la qual cosa seria "un desastre per a l'economia valenciana i per al turisme", ha advertit.

Si ara hi ha unes 30.000 empreses en el sector, es poden perdre unes 15.000, així com uns 80.000 treballadors, ha precisat.

El president de Conhostur no entén la "poca sensibilitat" del Govern valencià "sabent que la gastronomia és un pilar fonamental del turisme de la Comunitat que s'està deixant caure i que tindrà repercussió brutal", ha alertat. Per açò, li ha demanat que "moga fitxa i dote amb els diners que ha de dotar aquest sector per a poder sobreviure".

A més, Espinar ha criticat que les empreses amb més de 10 treballadors no puguen accedir a les ajudes de 2.000 euros que contempla el Pla Resisteix, i més quan "un restaurant normal té plantilla de 15-20 persones i molts se'n van a quedar fora d'aquestes ajudes per nombre de treballadors, un contrasentit", ha lamentat.

Pel que fa a les línies de crèdit de l'IVF, a les quals sí poden accedir, Espinar ha assenyalat que "són bons productes però no arriben en el moment adequat", ja que al seu entendre, són línies per a quan els comptes d'explotació estan sanejats perquè ara les empreses no poden absorbir més deutes. "Necessitem ajudes a fons perdut", ha reiterat.

Accelerar la vacunació

A més, el president de Conhostur ha reclamat major "velocitat de vacunació" ja que amb l'actual "possiblement l'estiu es perda i això seria ja una bogeria", ha advertit. Govern central i autonòmic han de sincronitzar-se per a arribar com a mínim al mes de juny amb immunitat de més del 70% de la població.

En la mateixa línia, el president de Fotur, Víctor Pérez, ha exigit una "agenda de vacuna per a veure la llum", després que el Govern els haja deixat "en la cuneta", ha dit.

Pérez ha exigit "ajuda en vena, un rescat". "Estem pitjor que en el 2020 i moralment estem destrossats", ha dit, al mateix temps que ha defés que "a zero ingressos, zero impostos" i si no se'ls va a poder ajudar "que ens deixe treballar complint les mesures de seguretat", ha conclòs.

Al mateix temps, una caravana de cotxes organitzada per l'Associació Hostalera de Castelló (ASHOCAS), Empresaris d'Hotaleria de Benicassim (EHOSBE) i l'Associació d'Oci Nocturn de Castelló (Castelló) ha recorregut els carrers de la capital del Túria i ha cridat a 'encallar València' amb el lema 'Som més que hotaleria" i alertar: 'Morim de fam'.

Cs proposa un bo per a consumir en hoteleria

En l'àmbit polític, el líder de Ciutadans, Toni Cantó, s'ha acostat a les concentracions per a manifestar el seu "suport" a un sector que considera "maltractat" pel Govern valencià i ha defés que una part important dels fons Covid siga per a l'oci i l'hoteleria. La forma més adequada, segons Cantó, seria a través d'un 'bo', similar al bo turístic, "per a fomentar el consum una vegada s'aconseguisca que ells puguen obrir de forma segura".

PP: No es pot condemnar el sector a la ruïna

També la líder del Partit Popular, Isabel Bonig, s'ha acostat a la mobilització del sector acompanyada per altres representants del partit per a ressaltar que l'hoteleria, restauració i oci nocturn "són un sector fonamental a la Comunitat Valenciana que crea riquesa i treball" i manifestar que "no es pot condemnar un sector com el de l'hoteleria, que tanca per una raó sanitària, a l'ostracisme, a l'oblit i a la ruïna".

La valenciana, l'autonomia amb més ajudes

Per la seua banda, el portaveu d'Hisenda del PSPV-PSOE en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha defés que la Comunitat Valenciana "és l'autonomia que més ajudes directes ha donat a l'hoteleria de tota Espanya". "Aquest Consell es preocupa i s'ocupa pels sectors afectats per la pandèmia i les restriccions i treballa per a ajudar-los, que és el que hauria de fer el PP en lloc d'apropiar-se de les reivindicacions d'altres i traure rèdit polític del dolor i el patiment".