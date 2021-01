Tres noves línies de Metrobus a partir de febrer entre Xirivella-València, Alaquàs-València i Aldaia-Manises

La línia Xirivella-València, estació de metro Nou d'Octubre, funcionarà els dies laborables amb nou expedicions d'anada i nou de tornada. Les primeres expedicions comencen les 6.45 ores, amb freqüències de pas de 15 minuts, i reforçarà així les franges horàries de major demanda, entre les 6.45 i les 9.35 hores i entre les 13.25 i les 15.10 hores.

La línia té sis parades a Xirivella, la primera en l'avinguda Tarongers anada i tornada en Carretera d'Aldaia, continua per l'avinguda Camí Nou amb cinc parades per a, finalment, connectar amb l'Hospital General i la parada de metro de Nou d'Octubre a València. D'aquesta forma, per Xirivella passaran un total de 400 expedicions (en tots dos sentits) i donarà servici també al barri de l'avinguda de la Pau de Mislata, que compta amb 3.000 habitants.

ALAQUÀS-VALÈNCIA

Quant al servici Alaquàs-València, estació de metro Nou d'Octubre, funcionarà els dies laborables amb 16 expedicions d'anada i 16 de tornada. Les primeres comencen les 6.30 hores en tots dos sentits, amb freqüències de pas de 30 minuts, reforçant les franges horàries de major demanda, entre les 6.30 i les 10.00 hores i entre les 13.00 i les 17.00 hores.

La línia té quatre parades a Alaquàs, la primera en el carrer Pablo Iglesias, després en l'avinguda Ausiàs March, dos en l'avinguda Blasco Ibáñez, per a finalment, connectar amb l'Hospital General i la parada de metro de Nou d'Octubre a València.

En concret, per Alaquàs passaran un total de 338 expedicions (en tots dos sentits) en la seua connexió amb València i resta de municipis. La línia que unirà Aldaia amb Salt de l'Aigua, amb 14 expedicions d'anada i de tornada, té una parada en el carrer Conca a 5 minuts a peu des de l'Ajuntament d'Alaquàs.

ALDAIA-MANISES

La línia Aldaia-Manises, estació de metro Salt de l'Aigua, tindrà els dies laborables 14 expedicions d'anada i 14 de tornada. El servici s'iniciarà a les 6.50 hores, amb freqüències de pas de 30 minuts, i reforçarà les franges horàries de major demanda, entre les 6.50 i les 10.05 hores i entre les 13.20 i les 16.50 hores.

El recorregut comença en l'estació d'Adif d'Aldaia i transcorre pel centre de salut, Ajuntament, carrer Joan Fuster per a, posteriorment, connectar amb l'avinguda Juan Ramón Jiménez en el Barri del Crist i, finalment, connectar amb Manises amb la parada de metro de Salt de l'Aigua i l'Hospital. La línia continua per Quart de Poblet pel carrer Sant Pere, seguint pel Barri del Crist, per a tornar a Aldaia i a l'Estació d'ADIF. Pel que per Aldaia passaran un total de 340 expedicions (en tots dos sentits).

Per a la utilització d'aquests servicis estan disponibles tots els títols de l'ATMV així com el futur Bono10 que tindrà un cost de 7,20 euros per a desplaçar-se entre una zona i de 10,40 euros per a desplaçar-se entre dos zones, la qual cosa equival a 0,72 euros o 1,04 euros el viatge i això suposa una reducció del bitllet senzill (1,45 euros) del 30% i el 50%.