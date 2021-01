Julián Muñoz se niega a hablar sobre la polémica de Isabel Pantoja: "No me sigas, que llamo a la Guardia Civil"

La polémica entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera por la gestión económica de la tonadillera tiene a toda la familia en el punto de mira. El DJ tiene dudas acerca de la herencia de su padre, Paquirri, así como de Cantora y las hipotecas con las que cuenta, por lo que el artista no ha dejado de dar exclusivas desde hace varias semanas.

Los últimos en ser salpicados por el escándalo han sido Julián Muñoz, expareja de la cantante, y Mayte Zaldívar. Sin embargo, sus reacciones han sido dispares. Aunque Mayte ha atendido amablemente a la prensa, Julián se ha mostrado indignado y se ha encarado con los reporteros.

Más enfadado que nunca, el político ha llegado a amenazar a los periodistas que buscaban su opinión: "No me toques más los huevos. No me sigas más, que llamo a la Guardia Civil". El exalcalde de Marbella no quiere saber nada de su ex y mucho menos pretende hacer declaraciones sobre todo lo que está sucediendo.

Pese a que el reportero se acerca a Muñoz con tranquilidad, el político no consiente que le plantee ninguna pregunta sobre la cantante, ni sobre nada. Así lo refleja su actitud ante las cámaras donde, en cuestión de segundos, ha perdido los nervios: "Para que me critiquéis y me pongáis a parir. Que me toques los cojones, ahora decís que tengo mal carácter. Me tocas los cojones. A mamarla".

Una reacción que ha dejado sin palabras a muchos, entre ellos, a los reporteros. Por su parte, Isabel Pantoja permanece en silencio y apenas da señales de cómo se encuentra. Los rumores apuntan a que la cantante podría estar planeando su salida de España para evitar las polémicas en torno a ella y su familia.

México o Miami podrían ser los destinos elegidos por la artista ante una situación que le ha llevado a poner en venta sus propiedades, entre ellas, el espectacular ático que posee en Fuengirola y cuyo precio ha rebajado de 900.000 euros a 700.000 euros.

Además, según apunta la revista Semana, Hacienda habría abierto una investigación contra Isabel tras las últimas relevaciones de su hijo Kiko tras una revisión de los ejercicios fiscales de la artista en busca de las supuestas irregularidades que ha destapado el DJ en los platós