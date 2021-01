EPA.- El gobierno local advierte de que la situación económica es "alarmante"

En una rueda de prensa, el concejal ha manifestado, no obstante, que "hasta que no se corrija la situación sanitaria y la salud no sea lo primero, no se va a poder colaborar a que la situación económica se estabilice y se pueda ir a mejor".

Tras subrayar que "la salud es lo primero", el edil ha manifestado que "se está incrementando el número de contagios", por lo que "se incrementa el número de ingresados y de atendidos en la UCI y por desgracia, sobre todo, se incrementa el número de fallecidos", ha lamentado.

Además, ha destacado "la llamada a la conciencia que se hizo el pasado lunes, que luego se aplicó inmediatamente a través de los coches de la Policía Local y los autobuses", a la vez que ha aseverado que "esos avisos están funcionando, están sensibilizando a la población y han sido otro aldabonazo a la conciencia de los cordobeses, que es lo que se pretende, y hay que seguir así".

En caso contrario, ha avisado que se hará "lo que se hizo durante 2020, que la Policía Local estará cumpliendo su labor y sancionando a los infractores" ante los incumplimientos de las medidas decretadas por la pandemia del coronavirus Covid-19.

En relación con la EPA, en el último año, el paro ha crecido en la provincia cordobesa en 2.000 personas, aunque es la andaluza que registra menor subida. Por contra, presenta la cuarta tasa de paro más alta de Andalucía, con el 23,75%, mientras que en la tasa de empleo también es la cuarta provincia, con el 44,16%.