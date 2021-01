Pamela Anderson se casa por quinta vez, en secreto, durante el confinamiento y con quien tenía a mano

La actriz Pamela Anderson ha vuelto a pasar por el altar y se ha casado por quinta vez porque, ahora sí, ha encontrado el amor de su vida, según ella misma ha revelado en una entrevista en el Daily Mail.

Pamela Anderson se casó con su guardaespaldas, Dan Hayhurst, después de enamorarse ambos tras convivir durante el confinamiento por el coronavirus.

La boda se celebró en el patio de su casa en la isla de Vancouver, Canadá el día de Nochebuena y sólo asistieron un cura local y un testigo, aunque la actriz y el guardaespaldas contaban con "la bendición" de sus familias, según contaba Anderson.

"Me casé en la propiedad que compré a mis abuelos hace 25 años, aquí es donde se casaron mis padres y todavía están juntos. Siento que he completado el círculo", decía emocionada la actriz, que dice estar feliz: "Estoy exactamente donde necesito estar, en los brazos de un hombre que realmente me ama".

Anderson tuvo cortos noviazgos, a veces de días, antes de casarse en anteriores ocasiones, como con Tommy Lee, Kid Rock y Rick Salomon (dos veces), además de con Jon Peters, al que le dijo "sí quiero", pero del que se separó 12 días después, sin llegar a formalizar legalmente el matrimonio.

Pamela Anderson conoció a su guardaespaldas en la isla de Vancouver, donde vive el joven, al comienzo del confinamiento el año pasado y han estado juntos las 24 horas al día. "Este año juntos lo hemos vivido como siete años, como los años de los perros", bromeaba Anderson.

La actriz de Los vigilantes de la playa, que dijo adiós a las redes sociales hace sólo unos días, se casó con una falda de novia azul Cenicienta y un conjunto de corsé color crema diseñado por Janet Ross y llevaba un lencería de satén antiguo al estilo de los años 40.

La tarta era vegana, de doble vainilla y triple coco hecha especialmente para Anderson por una pastelería local.