Els Bombers extingeixen un incendi forestal en el vessant del castell Sant Ferran d'Alacant

Les tasques que han realitzat els efectius per a sufocar les flames s'han complicat per les fortes ratxes de vent, però "amb una ràpida intervenció s'ha aconseguit controlar amb celeritat", segons ha informat la regidoria de Seguretat en un comunicat.

L'avís s'ha produït passades les 14 hores, quan s'ha alertat de l'incendi i diverses patrulles de la Policia Local juntament amb nou bombers s'han desplaçat l'entorn del castell per a iniciar l'extinció amb un total de quatre línies d'aigua en diversos fronts.

Tant bombers com els agents de la Policia no han pogut determinar si el foc ha sigut intencionat. Finalment, les flames han afectat 1.000 metres de muntanya baixa i matolls. Per la seua banda, les tasques han evitat que es propagara per tot el vessant.