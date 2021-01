Assistits tres homes per inhalació de fum en l'incendi d'una vivenda d'Alginet

20M EP

NOTICIA

Tres homes han hagut de ser assistits aquest dimarts per inhalació de fum com a conseqüència d'un incendi declarat per causes no precisades en una vivenda de la localitat valenciana d'Alginet, segons ha informat el Centre d'Informació i Coordinació d'Urgències (CICU).