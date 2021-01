Mata diu "inútil política" a Bonig i ella denuncia una "estratègia dissenyada per a desprestigiar-la"

El portaveu del PSPV en Les Corts, Manolo Mata, ha afirmat aquest dimarts que la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, és una "inútil política" per a resoldre la pandèmia, "ha perdut el nord com a dirigent i pareix que es delecta de la situació de patiment dels uns i els altres".

Ella, per la seua banda, ha replicat destacant el seu compromís amb els valencians: "Personalment, he passat tant que les seues paraules em rellisquen i no em van a apartar del meu camí". A més, ha emmarcat les paraules del síndic socialista en "una estratègia dissenyada claríssimament per Presidència" de la Generalitat per a desprestigiar-la "política i personalment".

Mata ha realitzat unes declaracions abans de la junta de síndics en resposta a les dues propostes anunciades prèviament per Bonig: que el PP prepara una querella contra el Consell per les "deficiències" en els hospitals de campanya i que proposa una retallada del pressupost autonòmic del 2021 de 1.078 milions per a compensar els sectors afectats per les últimes restriccions.