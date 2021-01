Así era la relación entre Diego y Lola de 'La isla de las tentaciones': "Me enviaba fotos desde cuentas falsas"

Son una de las parejas que más juego dio desde el primer momento. Y es que, ya en la presentación de los solteros, Lola se mostró muy molesta al ver entre ellos a Alba, la joven con la que su pareja se besó en un videoclip tras negárselo, lo que había desembocado en su "gran crisis".

Pero, ¿Cómo era la relación entre ambos antes del incidente, cuando se conocieron en Mujeres y Hombres y Viceversa? El músico dio unas pinceladas de ello en unas imágenes emitidas el debate de La isla de las tentaciones 3.

Ya en la discusión, Lola adelantó que le miraba el móvil a su novio, pues por eso sabía que este había hablado con la chica del videoclip después de grabarlo. Según ilustró Diego, se trata de una práctica habitual. "Yo tengo otra llave del coche en casa. Una vez, vino con su coche hasta mi trabajo. Aparcó, cogió el móvil de mi guantera y se puso morada. Incluso hablaba a mis amigos haciéndose pasar por mí", contó el joven.

Y no solo a sus amigos, pues también reveló que Lola llegó a hacerse un perfil falso para probarle, enviándole fotos durante un bolo de Diego en Málaga. "A mí lo que me pasa cuando me habla una tía que está buena es que yo le contesto, no porque quiera liarme con ella ,sino porque me gusta que haya gente que me abra conversación", explicó el cantante a sus compañeros.

Por otro lado, el debate mostró a Alba, entre lágrimas, explicando que se sentía desplazada por la discusión con Lola. Las palabras no bastaron para ablandar a Diego, que mantuvo que no tendría contacto con ella durante el reality. Y es que, esto podría desembocar en su ruptura definitiva con Lola. Sin embargo, y según las filtraciones del programa, esta no tardará mucho en caer en la tentación.