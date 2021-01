Lola estalla contra Alba, que se besó en un videoclip con su novio antes de entrar en 'La isla de las tentaciones 3'

Este jueves tuvo lugar el esperado estreno de la tercera edición de La isla de las tentaciones 3. En él, se pudo conocer a todos y cada uno de los participantes del programa. Lo que prometía ser un primer contacto entre parejas y tentadores tranquilo, poco tardó en tener su primer enfrentamiento. ¿El motivo? Un videoclip.

Y es que, si bien todas las parejas atraviesan momentos complicados en el momento en el que deciden entrar en el formato, una de ellas tiene al origen de su crisis especialmente presente. Y es que, según explicó Lola, que conoció a su novio Diego en Mujeres y Hombres y Viceversa, había tenido su crisis más grave con él después de que este le mintiera.

El joven, que se dedica a la música, grabó un tórrido videoclip en el que se besaba con una chica, algo que le había dicho a su novia que no haría. Para colmo, cuando las tentadoras se presentaron, Lola se encontró con que la chica a la que Diego había besado, Alba, participaba en el formato.

Aunque la joven aseguró que no tenía ni idea de que Diego era uno de los novios, Lola no se lo creyó, y se vivió un momento bastante tenso entre ambas. "A Diego le encanta gustar, es su mayor hobbie. Al principio de la relación le miraba el móvil porque hacía bolos y yo estaba preocupada. La crisis más gorda que hemos tenido fue por un videoclip en el que tuvo que besar a una chica. Supuso una falta de respeto hacia mí. Me fui de casa cuando descubrí que Diego había besado a otra chica en un videoclip", recordó Lola.

Una vez se encontraron las dos jóvenes, y tras el enfado manifiesto de Lola, Alba comentó: "Yo no hice nada, si te pones celosa no es mi culpa". Además, añadió que Diego le había contado que su novia se había puesto celosa, algo que terminó de sacar de quicio a Lola: "No me pongo celosa, es que me jode darte protagonismo. No mientas, porque yo vi las conversaciones y lo que dices no es verdad. ¡Ya me estoy chinando!", respondió, muy alterada. Por su parte, Diego coincidió con la versión de su novia.