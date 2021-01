Trancas (Juan Ibáñez), positivo en Covid-19, hace un 'Merlos' en su conexión con 'El hormiguero' desde casa

Las últimas semanas, El hormiguero ha contado con una baja muy significativa, la de la hormiga Trancas, a la que da vida Juan Ibáñez: "Ha estado en contacto con una persona positiva y se ha autoconfinado. Durante unos días Barrancas estará solo", explicó Pablo Motos el pasado 12 de enero.

Este lunes, la hormiga volvió a participar en el programa de Antena 3 coincidiendo con la visita de David Verdaguer, pero tuvo que hacerlo por videollamada: "Hoy se suponía que venía, pero ha dado positivo en Covid-19 y no puede venir", contó Barrancas.

"Pablo, siempre sigo tus consejos y dices que hay que ser positivo", afirmó Trancas en tono de broma. "¿Tienes síntomas? ¿Has perdido el olfato?", preguntó el presentador a la hormiga.

Barrancas y Trancas. ATRESMEDIA

Que le contestó entre risas que "me he quedado sin olfato, pero es que nunca he tenido nariz". Y añadió que "estoy bien, he estado mucho en casa y he hecho pan", comentó, para sorpresa de Motos: "¿Tú?".

Trancas reconoció que era una broma: "He estado bebiendo cerveza, que te crees, ¿Qué soy idiota? Lo compro hecho que es más barato. Estoy aprovechando para ver las noticias, que te dejan súper tranquilo...".

"Me ha dicho el médico que tengo que estar confinado y quedarme aquí solo", señaló Trancas mientras que Barrancas comentó que "se acaba de ver a una tía pasando por detrás: ¿Qué estás haciendo?".

La hormiga lo negó: "Estoy solo, es mi asistente virtual", pero su compañera insistió en que "has hecho un 'Merlos'...". Motos puso la repetición para que todos los espectadores pudieran ver a la chica pasar.

Trancas quiso cambiar de tema y pasaron a la sección, pero insistió que "es Alexa, mi asistente virtual". Y con una hormiga en el plató y otra en su casa, continuó el programa y la entrevista a Verdaguer.