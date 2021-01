Cvirus.- La incidència acumulada es dispara un 160% en dos setmanes fins als 1.339,67 casos a la Comunitat Valenciana

D'aquesta manera, la incidència acumulada en els últims 14 dies a la Comunitat Valenciana és de 1.339,67 casos, la qual cosa suposa un 159,19% més que fa dos una setmana quan estava en 516,87 casos i davant dels 896,12 casos del passat dilluns. La Comunitat Valenciana és així la quarta amb major incidència després d'Extremadura, Múrcia i Castella i Lleó.

Per la seua banda, la pressió hospitalària no deixa de créixer a la Comunitat Valenciana i els pacients covid ocupen ja el 61,37% dels llits de crítics, amb 734 malalts ingressats, un 53,27% més que fan dos setmanes quan no arribava ni a la mitat, estaven en el 40,04%, o front al 58,65% del passat dilluns. Així, la Comunitat Valenciana és la segona, després de Rioja, amb major saturació en les UCI.

De la mateixa manera, els pacients covid ingressats han pujat fins a ocupar el 43,52% dels llits d'aguts disponibles, la qual cosa suposa un 58,37% de creixement respecte al passat dia 11, quan el percentatge estava en el 27,48%. Fa una setmana era del 39,96%. Així, amb 5.276 persones hospitalitzades en aquests moments per covid, és la primera per percentatge d'ocupació.

Finalment, la Comunitat Valenciana lidera, amb un 30,47%, la taxa de positivitat, la qual mesura el percentatge de persones que donen positiu per a la infecció d'entre totes a les quals se'ls ha fet prova PCR. La mitjana està en el 16,72%.