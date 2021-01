L'Audiència prorroga la presó provisional de Maje i Salva fins que es resolguen els recursos contra la condemna

El tribunal ha dictat interlocutòria de pròrroga de presó fins a la mitat de les penes imposades en sentència, mentre aquesta no siga ferma. Tots dos han recorregut al Tribunal Superior de Justícia la condemna. Maje ha seguit l'audiència breu per mitjà de videoconferència des de la presó mentre que Salva no. La seua advocada no s'oposava a eixa pròrroga de la presó, segons les fonts consultades.

El magistrat-president del tribunal del jurat, en aplicació del veredicte d'un jurat popular, va imposar el novembre passat una condemna de 22 anys de presó a Maje, amb l'agreujant de parentiu, i de 17 a Salvador, autor material del crim, amb l'atenuant de col·laboració amb la justícia.

Al desembre del 2019, quan el cas estava encara en investigació, el jutjat d'instrucció va acordar una primera pròrroga de presó ja que tots dos portaven dos anys en la presó des de la seua detenció, més de quatre ja en aquest moment.

Maje va negar durant la vista qualsevol tipus de participació, planificació o desig de la mort del seu marit i solament admetia haver encobert el seu examant, mentre que Salva va confessar la mort encara que va assegurar que ho va fer perquè ella li'l va demanar.

El jurat va creure Salvador i va considerar que tots dos van actuar de comú acord per a perpetrar el crim i que seria ell qui executaria l'acció. Per a açò, Maje va facilitar les claus del garatge al seu aleshores amant i informació precisa d'Antonio perquè acabara amb la vida d'ell a ganivetades.

El president del tribunal va arreplegar aquestes tesis i va determinar que tots els indicis contra els acusats, valorats en el seu conjunt i no d'un en un, aplicant els cànons assenyalats de lògica, raó i màximes d'experiència "ratifiquen la tesi acusatòria i eliminen qualsevol besllum de dubte raonable quant a la participació en la planificació de María Jesús en la mort del seu marit".