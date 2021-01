Les obres de soterrament de Metrovalencia en Empalme duraran dos anys i costaran 9,7 milions

Segons ha indicat la Generalitat en un comunicat, amb aquesta actuació "s'aconseguirà un augment de la seguretat ferroviària, la supressió del pas per als vianants provisional del carrer València per la retirada de la via actual una vegada finalitzades les obres, i millores tant en la funcionalitat i capacitat de la línia com en el seu entorn, amb la urbanització dels terrenys alliberats".

Així, les obres consisteixen fonamentalment en la connexió ferroviària de l'estació d'Empalme amb el soterrament existent; la connexió ferroviària del soterrament existent amb la via en sentit Bétera, així com la finalització de la urbanització de superfície sobre les vies soterrades.

Açò permetrà donar continuïtat a l'avinguda Burjassot de València cap al nucli urbà de Burjassot, a través del carrer València, mitjançant la retirada de la via existent, la qual quedarà fora de servici.

La infraestructura i superestructura ferroviària es completen amb les instal·lacions d'electrificació, senyalització i seguretat ferroviària, així com la instal·lació del sistema de ventilació en l'interior del túnel existent.

"NOVA ETAPA"

El president de la Generalitat, Ximo Puig ha destacat que les obres de soterrament de les vies de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana en l'estació Empalme de Burjassot "permetran l'inici d'una nova etapa per a la ciutat".

Així ho ha manifestat després de visitar, juntament amb el conseller de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat, Arcadi España, les actuacions que van donar començament la passada setmana.

Durant el recorregut de l'obra, el president ha assenyalat que les vies que seran suprimides suposaven una "ruptura de la ciutat de Burjassot", ja que el barri d'Empalme quedava aïllat generant una "ferida" en la pròpia localitat. D'aquesta manera, Puig ha manifestat que amb la nova urbanització "no solament guanyarà el propi barri sinó tota la ciutat de Burjassot".