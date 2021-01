Cvirus.- PP i Cs demanen investigar la vacunació de càrrecs públics i Barceló replica que "no hi ha vacunes socialistes"

En la diputació permanent de Les Corts, la socialista ha remarcat que és una conducta "reprotxable" siga del partit que siga, tant si van entrar amb autorització com si es van "autoinvitar", i ha recordat que el seu partit va suspendre cautelarment de militància els alcaldes del Verger i Els Poblets (Alacant) i Rafelbunyol (València). "No hi ha vacunes socialistes, açò és com el virus", ha resolt.

Després de recordar la complexitat d'establir els grups prioritaris de vacunació, ha compartit la postura del president de la Generalitat, Ximo Puig, qui va mostrar "la seua repulsa cap a aquests comportaments que indubtablement no són exemple d'un responsable polític".

A partir d'ací, Barceló ha explicat que l'objectiu és saber "qui va entrar a les residències de majors sense autorització quan estaven aïllades". "Com pot ser que entraren càrrecs polítics quan ni tan sols es permetien les visites de familiars? Això estem esbrinant", ha recalcat, mitjançant una petició d'informació a tots aquests centres.

Ha posat l'accent que "dona el mateix" el partit polític al qual pertanguen aquests vacunats i ha reconegut que "hi ha coses que cal conéixer i saber per a poder posar solució o almenys portar un control més exhaustiu" de la vacunació. També ha recordat la recent dimissió del comissionat del departament de salut de Torrevella, José Antonio García Gómez, per la seua vacunació.

EL PP PRESENTA UNA COMISSIÓ D'INVESTIGACIÓ

Per part de l'oposició, el PPCV ha presentat una petició de comissió d'investigació en Les Corts perquè "isca a la llum" tot aquest procés de vacunació, amb l'objectiu que "el Consell explique per què han administrat la vacuna a persones que no els corresponia, perquè és la seua responsabilitat".

"El descontrol en la vacunació és total", ha denunciat el 'popular' José Juan Zaplana, i ha urgit la consellera fer públics "eixos expedients que va anunciar fa més d'una setmana per a saber què ha ocorregut amb eixes més de 200 persones que vostés han vacunat irregularment", així com que deixe clar si rebran la segona dosi.

De Cs, Fernando Llopis ha rebutjat aquestes vacunes improcedents quan "els sanitaris en primera línia no van ser vacunats els primers". Ha ironitzat que la Comunitat Valenciana està posicionada "a la cua de tots els mesuraments possibles menys en el nombre de polítics vacunats", a més de preguntar-se si quan arribe la vacuna de Moderna "avisarà els alcaldes socialistes".