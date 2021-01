Pablo, de 'La isla de las tentaciones', muestra el resultado final de su injerto de pelo: "Yo me encanto"

Pablo Moya, exconcursante de la segunda edición de La isla de las tentaciones, ha compartido este lunes su cambio de imagen después de someterse a un injerto de pelo.

El exnovio de Mayka Rivera anunció el pasado mes de noviembre que, tras su paso por el reality de Telecinco, deseaba someterse a un cambio de look. "Os lo digo ya. Que sí, voy a hacerme el trasplante capilar", contó, muy ilusionado.

Así, dos meses después, el Dj ha decidido mostrar el resultado de su operación. "Me quitaron 3.440 folículos de la cabeza, pero está tan bien hecho que no se nota que me han quitado ningún pelo", ha avanzado en un vídeo de Mtmad.

Pablo Moya, exconcursante de 'La isla de las tentaciones 2', muestra su cambio de 'look'. MEDIASET

Tras unas semanas de recuperación para las que ha tenido que armarse de paciencia debido a las molestias, el productor musical ha explicado, acompañado por su amigo Cristian Jerez, que ha valido la pena. Está "muy contento" porque su imagen "ha cambiado totalmente", lo que le ha hecho "recuperar la confianza": "Yo me encanto".

En la grabación, el murciano se ha quitado la gorra para enseñar su cabeza. "Estoy increíble", ha valorado, insistiendo en que el pelo todavía está creciendo ya que "solo han pasado dos meses".

