El PP demana a Puig el cessament del responsable de vacunació pels seus "continus nyaps i falta de previsió"

El portaveu de Sanitat del grup parlamentari popular en Les Corts, José Juan Zaplana, ha reclamat al president de la Generalitat, Ximo Puig, el cessament immediat dels responsables de vacunació en la Comunitat Valenciana pels seus "continus nyaps i falta de previsió".

El portaveu popular ha demanat responsabilitats polítiques a Puig "davant la falta d'organització, previsió i irresponsabilitat amb la vacunació en la Comunitat Valenciana des del primer dia". "No pot ser que s'hagen posat vacunes (irregulars) a més de 150 persones segons el president, que segur que són més, perquè estem coneixent familiars, exsanitaris jubilats, gent que no havien d'haver rebut les vacunes en aquest primer pla per no estar en els grups de risc ni en els protocols, i no succeïsca res".

Per a Zaplana, "si és un o dos els qui es colen és la seua responsabilitat, però quan hi ha tanta gent, es demostra que la gestió de la Conselleria és nefasta". Al seu judici, Puig ha d'assumir les responsabilitats i cessar la persona responsable de l'administració de vacunes.

"Ha de ser destituït, primer, per aquesta administració irregular de vacunes a persones no adequades; segon, pel veto als sanitaris de la sanitat privada per sectarisme fins a l'extrem que un jutjat d'Alacant ha obligat a establir la vacunació a tots els sanitaris tant públics com privats; i, tercer, per la falta de previsió en quedar-nos sense vacunes i perillar la segona dosi", ha indicat.

Sobre aquest tema, el diputat popular ha afirmat que "la falta de previsió de Sanitat ha provocat que en aquests moments ens trobem que no tenim xeringues adequades i tampoc tenim vacunes. Les persones que han rebut la primera dosi, temen que la segona s'establisca en uns límits que no puguen arribar a temps de subministrar-li-la. No tenien cap pla".

Zaplana ha indicat que "el nyap és tan gran en aquesta gestió que els responsables han de ser destituïts immediatament". "No pot ser que la secretària autonòmica de Sanitat i la seua directora general, totes dues de Compromís, vagen a fer-se fotos quan arriben les vacunes com si fóra la Copa del Món i després en la gestió s'amaguen com a estruços sense donar explicacions clares de què està passant amb les vacunes", ha postil·lat.