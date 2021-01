Así fueron las frases de presentación de los solteros y solteras de 'La isla de las tentaciones 3'

La isla de las tentaciones 3 ha comenzado este jueves y las cinco parejas que participarán en esta edición ya conocen al grupo de solteras y solteros que llega a las lujosas villas situadas en República Dominicana en busca del amor.

Tras una corta despedida, los solteros y solteras se han presentado y al poco tiempo ha surgido uno de los primeros conflictos. Lola, la pareja de Diego, ha reconocido rápidamente a Alba, una de las tentadoras que casualmente es la chica a la que Diego besó en su videoclip.

Uno de los grandes protagonistas de la noche ha sido Isaac, el influencer de 25 años que viene desde Barcelona. Es el soltero que más ha llamado la atención de las chicas de la villa y se ha convertido en uno de los favoritos de Marina y Lucía. ¿Cómo han sido las presentaciónes de los solteros y solteras?

Javi

"Soy Javi, tengo 26 años y soy fotógrafo. Mi método infalible para triunfar siempre es seguir lo que está aquí, el corazón".

Mónica

"Mi nombre es Mónica y soy de Burkina Faso. Todo el mundo me conoce como la diosa de Ébano: piernas infinitas y un cuerpo de escándalo. ¿Qué más se puede pedir?".

Xavi

"Soy Xavi, vengo de Andorra y soy pilotos de motos y he hecho muchas carreras. Las carreras os las voy a dar yo, preparaos".

Alba

"Me llamo Alba, tengo 23 años y soy de Madrid. Me encanta el deporte y bailar a todas horas. Soy la reina de la fiesta (y de algo más). ¿Quién se viene a comprobarlo?".

David

"Me llamo David y creo en el amor a primera vista. Mis ojos no fallan, sus miradas no mienten. Ya veréis lo mucho que tienen que contarme".

Lara

"Me llamo Lara, tengo 24 años y soy de Pontevedra. Soy modelo, azafata, historiadora y crupier. En el juego ya no hay secretos para mí y, dentro de poco, con vuestros novios tampoco".

Imanol

"Me llamo Imanol, tengo 34 años, vengo de Madrid. En el amor me considero bastante pasional y las mujeres me gustan dulces y divertidas, no sé si alguna es así".

Susan

"Mi nombre es Susan, tengo 22 años y nací en Venezuela. Soy arquitecto, modelo y miss. Mi belleza ha sido la inspiración para miles y miles de chicas, pero hoy he venido a conquistar a los hombres y estoy dispuesta a encontrar el amor en La isla de las tentaciones".

Iker

"Soy Iker, tengo 29 años y trabajo de policía. Creo en el romanticismo y en el amor para siempre, ¿estáis dispuestas?".

Mari

"Soy Mari, tengo 29 años y soy modelo internacional. Aunque soy de Murcia, he vivido en todas partes del mundo. Ahora quiero sentar la cabeza y formar una familia de ensueño, ¿quién se atreve?".

Carlos

"Me llamo Carlos, tengo 34 años y soy empresario. En la noche sevillana, soy el rey. Aquí en dominicana, lo voy a ser también".

Jennifer

"Mi nombre es Jennifer, tengo 19 años y soy de Tenerife. De pequeña siempre llamaba la atención por mis ojos verdes y mi pelo rubio. Soy una Barbie y estoy buscando a mi Ken".

Isaac

"Soy Isaac tengo 25 años y vengo de Barcelona. Todo el mundo me conoce como el Lobo. Llevo años y años buscando a mi caperucita, por eso estoy aquí, a ver si sois una de vosotras".

Carla

"Soy Carla, tengo 28 años y vengo de Barcelona. Soy la mujer perfecta y si me conocéis sabréis por qué, ¿alguien se atreve a conocerme?".

Simone

"Soy Simone, tengo 26 años, soy de Italia y vivo en Milán. Estoy aquí porque tengo ganas de enamorarme y eso seguro que lo puedo conseguir. Porque el amor es la cosa más bonita que hay".

Bela

"Soy Bela, tengo 25 años y nací en Kuwait. Mis rasgos árabes y mi dulce voz me hacen irresistible. Yo sé hacer a un hombre feliz".

Toni

"Mi nombre es Toni, tengo 26 años y vengo de Barcelona. ¿Profesión? Trajes a medida. ¿Medidas? Perfectas. ¿Queréis comprobarlas?".

Nahia

"Me llamo Nahia, tengo 21 años y soy canaria. Cuando salgo todos me miran, pero yo no miro a cualquiera. Ahora que te tengo delante, lo tengo todo claro".

Víctor

"Me llamo Víctor, tengo 26 años y soy de Lleida. Muchos me conocen por mi cara bonita pero todas me recuerdan por mi cuerpo. A mi edad, aún no he encontrado el amor, ¿alguna dispuesta a enseñármelo?".

Stefany

"Mi nombre es Stefany y tengo 25 años. Soy adicta a los bolsos y a los zapatos. Me considero pija y caprichosa. Nunca dejo escapar lo que quiero, que es casi todo. Ahora, solo falta enamorarme".