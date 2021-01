Burgos rechaza sumarse a la Red Ramal Central al no contemplarse inicialmente la variante Madrid-Aranda-Burgos

El alcalde, Daniel de la Rosa, ha intervenido como invitado la asamblea fundadora de la Red compuesta por decenas de Ayuntamientos para manifestar su disconformidad a que los estatutos de la misma no contemplen expresamente como objeto el trazado de la variante de este corredor por Aranda de Duero, por lo que "en este escenario" la ciudad "no puede participar mientras tanto no se corrija estatutariamente ese aspecto".

Según ha informado el Consistorio burgalés, en la documentación elaborada por la Red no se hace referencia a la unión en línea recta de la capital de España con el País Vasco a través de la provincia burgalesa y solamente se alude al trazado que transcurre por Valladolid y Palencia.

Pese a que, en conversaciones previas, se ofreció la posibilidad de que los intereses burgaleses se reflejaran también en los estatutos, finalmente solo se admitía el matiz de "conexiones directas y variantes entre los nodos de los municipios participantes", algo "claramente insuficiente" a juicio de Daniel de la Rosa para solicitar la incorporación del Ayuntamiento burgalés.

Así lo ha indicado el alcalde de Burgos en la asamblea constituyente reclamando "que se contemple como variante la mejor conexión posible entre Madrid y el País Vasco, uniendo Madrid y Burgos por Aranda de Duero".

El propio alcalde trasladará este viernes en el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Burgos la retirada del orden del día del punto que trataba sobre la inclusión de Burgos en esta Red.