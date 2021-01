Puig: "Cap persona que haja rebut la vacuna de manera improcedent ha de rebre la segona dosi"

El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha recalcat aquest dijous que "cap persona que haja rebut la vacuna d'una forma improcedent ha de rebre la segona dosi", davant els casos d'alcaldes i regidors que s'han vacunat en les últimes setmanes sense formar part dels grups prioritaris, entre ells diversos socialistes.

"Ho dic amb total contundència", ha asseverat en roda de premsa després de presentar un altre pla d'ajudes al costat dels alcaldes de les tres capitals i els presidents de les diputacions. En la Comunitat s'han donat casos com el dels alcaldes del Verger i Els Poblets (Alacant) o Rafelbunyol (València), els tres del PSPV, o el de La Nucia (Alacant), del PP i també diputat provincial.

Puig ha defensat que "òbviament s'ha d'assumir la responsabilitat política", preguntat per si els alcaldes vacunats han de seguir l'exemple del conseller de Sanitat de Múrcia, Manuel Villegas, i renunciar al seu càrrec per haver-se colat en la vacunació.

Sobretot, ha remarcat, en funció de la "resposta" de cadascun quan va transcendir que havien rebut les dosis. "Quan un comet un error, i és un error greu saltar-se el sistema de vacunació, el primer i fonamental és assumir que s'ha comés un error", ha sostingut, per la qual cosa no veu raonable que hi haja alguns que no l'assumiren.

El també líder del PSPV ha destacat així que "alguns han pres decisions d'assumpció d'eixa responsabilitat i altres no", encara que creu que l'important és que a la ciutadania li quede clar que "ningú pot saltar-se un sistema de vacunació que, al final, representa l'esperança".

"En la Comunitat estava funcionant molt bé la setmana passada, desgraciadament ara s'ha vist minvat per la falta de vacunes", ha lamentat, per a insistir que és "absolutament impossible" que hi haja persones que vulguen saltar-se el protocol.