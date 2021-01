Salud replica a Canteli que las nuevas medidas restrictivas responden a un criterio técnico

"Este criterio técnico se ha presentado a los municipios y ha sido muy bien recibido, ya que se apuesta por una valoración individualizada y no por un criterio global para toda Asturias", ha indicado Cofiño.

En este sentido ha manifestado que esos criterios técnicos se han presentado públicamente, son transparentes y están disponibles por lo que si fuese necesario explicar cualquier matización técnica el equipo de la consejería se lo explicaría al equipo técnico municipal.

Respecto a las sanciones por incumplimiento de las restricciones, Cofiño ha manifestado que la mayoría de sanciones corresponden ser tramitadas por Salud Pública y ha indicado que es "importante destacar el trabajo enorme por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad" hay en torno a 6.600 registros de entradas de denuncias, aunque resulta difícil cuantificar las denuncias porque un registro puede tener aparejadas varias denuncias.

"Por ejemplo ayer nos entraba un registro de Delegación de Gobierno con 400 denuncias", ha manifestado Cofiño, que ha añadido que eso pone de relieve el esfuerzo del trabajo sancionador de las fuerzas y cuerpos de seguridad.

Ha indicado que "si se está sancionando y se está trabajando en la tramitación", una labor que es complicada por el alto volumen de denuncias.

VACUNACIÓN

Por su parte y en relación a la campaña de vacunación de la Covid 19, la directora Gerente del Sespa, Concepción Saavedra ha explicado que desde el Principado se han dado unas instrucciones claras siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad en cuanto a los criterios de vacunación y se han vacunado a los profesionales o usuarios con "un riesgo mayor de exposición".

En este sentido preguntada si se ha dado en Asturias algún caso de 'aprovechamiento' de dosis para vacunar a personal no previsto inicialmente como ha ocurrido en otras comunidades, Saavedra ha afirmado que "en este momento no le consta", y ha añadido que en todo caso "no le gustaría que eso ensombreciera la gran labor que han realizado las profesionales y los equipos de vacunación y que probablemente seguirán haciendo todo el equipo de logística".

Sobre las dosis a recibir este próximo lunes la directora del Sespa ha manifestado que "aun no tienen certeza si se volverán a recibir las dosis iniciales o si nuevamente habrá un descenso del número de bandejas recibidas como ha ocurrido esta semana".

Ha asegurado que en Asturias no está previsto Asturias que, como ocurre en otras comunidades, personal sanitario de las mutuas colaboradoras puedan incorporarse llegado el caso a equipos de vacunación. Así ha indicado que en este momento la decisión es que sigan siendo los equipos e vacunación ya creados quienes sigan con la administración de las vacunas.

Sobre la previsión del Sespa para vacunar a este personal sanitario que presta sus servicios en los centros de las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social ha indicado que será "exactamente igual que en la vacunación de la campaña de la gripe", es decir se les llamará cuando corresponda de acuerdo a los criterios poblacionales.